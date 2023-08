Hengstenkeuringscommissie wijst acht hengsten aan via KWPN Kampioenschappen

De KWPN hengstenkeuringscommissie heeft een elftal hengsten beoordeeld tijdens de KWPN Kampioenschappen voor jonge springpaarden in Exloo. Voor acht hengsten leverde dit een uitnodiging op voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Het gaat om vier vierjarigen, twee vijfjarigen en twee zesjarigen.

Zowel grote hengstenhouders als kleinere hengsteneigenaren hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun hengst via de KWPN Kampioenschappen aangewezen te krijgen voor het verrichtingsonderzoek. Onder hen een aantal genetisch zeer interessante hengsten.

Vierjarigen

De vierjarigen zijn vandaag en gisteren beoordeeld op hun exterieur, spring- en rijkwaliteiten. Voor vier hengsten leverde dit een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek, dat van start gaat op 20 november, op. Allereerst de als vijfde geëindigde Obelix JJ van de Woestenheide (Cornet Obolensky uit Kwantchi ster sport-spr van F-One USA) van fokkers Jos Meuleman en Danny Schaper. “Dit is een goed, functioneel galopperende hengst die zeker de eerste dag heel constant sprong, met veel lichaamsgebruik en goede reflexen”, vertelt hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen. Zijn moeder Kwantchi springt met Marc Houtzager’s stalamazone Maxime van Andel op internationaal 1,35 m-niveau. Ook aangewezen is de Chacoon Blue-zoon Cycloon R&D Z (uit Key Star SIH elite EPTM-spr sport-spr D-OC van E-Star, fokker Roy Veltmaat uit Lemelerveld) van Stoeterij Turfhorst en Egbert Schep. “Deze hengst overtuigde vandaag nog meer dan gister. Hij viel positief op met zijn goede reflexen en vermogen.” De derde vierjarige aangewezen hengst is Agalandro Keizersberg (Aganix du Seigneur uit Corione Fortuna ster prest PROK van Colandro) van fokker Stal Keizersberg. “Deze langgelijnde hengst springt met een goede techniek, veel afdruk, een goed lichaamsgebruik en veel vermogen.” Tot slot de aangewezen vierjarige Telstar JM (Ermitage Kalone uit Frauke van Muscaris D’Ariel, fokker Hengstenhouderij Van Dijck uit Broechem) van Kees van den Oetelaar. “Deze hengst laat zich goed bewerken in galop en kan daarin goed naar voren en terug. Hij springt met goed lichaamsgebruik, snelle reflexen en een goede techniek.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen zijn Sambucci de Muze (Hunter’s Scendro uit Malissa de Muze van Vigo d’Arsouilles) van fokker Joris de Brabander en mede-eigenaar VDL Stud, en Singular Saygon (Chacoon Blue uit Carpe Diem Luka van Cannonball, fokker Ruben Redde uit Beernem) van Irene van Bruggen uit Wijdewormer aangewezen. “De BWP-gekeurde Sambucci de Muze komt uit een uitstekende stam en liet zelf een lichtvoetige galop en dito manier van springen, met veel reflexen, zien. De nog iets groenere Singular Saygon overtuigde met zijn springtechniek. Hij heeft een goede techniek in het voorbeen en schoft-/schouderpartij, en maakt ook telkens de sprong goed af.”

Zesjarigen

Ook bij de zesjarigen zijn twee hengsten aangewezen: Bokito van de Woestenheide (Brantzau VDL uit Ima J ster van Dexter R) van fokker Danny Schaper, die daarmee in één klap twee hengsten aangewezen kreeg in Exloo, en de opvallende Cero Blue TN (Chacoon Blue uit Die Cera van Balou du Rouet, fokker Harm Thormählen uit Kollmar Langenhals) van de fokker, Team Nijhof en Kees van den Oetelaar. “Bokito is een zeer atletische hengst, die met veel inzet en gretigheid springt. Daarbij heeft hij een goede techniek en is hij snel in de benen. Hij is al goedgekeurd bij het NRPS. Cero Blue TN is één van de hengsten uit een sterke moederlijn en hij springt met een zeer goed lichaamsgebruik, reflexen en veel overzicht”, aldus Cor Loeffen. Cero Blue TN is al bij diverse stamboeken gekeurd.

Goede verwachtingen

Senior-inspecteur Henk Dirksen: “Het is heel positief dat we zowel kwalitatief als kwantitatief zo’n mooi aanbod van hengsten hebben gezien hier in Exloo. In het verleden heeft deze route richting het verrichtingsonderzoek al diverse goede KWPN-goedgekeurde hengsten opgeleverd. Er zijn diverse genetisch zeer interessante hengsten aangewezen en ook op basis van hun getoonde springaanleg mogen we veel van deze groep hengsten verwachten. Een volgende mogelijkheid om hengsten aan te bieden voor het verrichtingsonderzoek zal komende winter via de hengstencompetitie zijn.”

Bron: KWPN