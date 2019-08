High Five US levert Nationaal veulenkampioen

Oristo (High Five US x Vivaldi x Houston) is de nieuwe Nationale veulenkampioen. Het door Appie Dijkstra uit Opende gefokte hengstveulen werd aan kop gezet in de tien veulens tellende finale van de Nationale veulenkeuring. "Een goed ontwikkeld hengstveulen die mooi naar boven loopt en veel afdruk toonde in draf en galop", aldus juryvoorzitter Marian Dorresteijn. Op 2 kwam een veulen van Escolar, op 3 een Daily Diamond.