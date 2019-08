Imposantos overtuigt bij prolongatie Pavo Cup

Hij ging al aan de leiding na de eerste finaleomloop en stond die positie niet meer af: Imposantos prolongeerde vanmiddag op de KWPN Kampioenschappen de Pavo Cup. Stalgenoot Imagine, eveneens gereden door Bart Veeze, werd tweede en Inferno mocht zich als derde opstellen.

Alle drie podiumpaarden lieten zich bij het overrijden door Philipp Hess uitstekend zien, met veel bereidheid om zich in te zetten en te laten bewerken en met veel mogelijkheden voor de grote sport. Maar Philipp Hess had toch wel de fijnste tijd in het zadel van Imposantos doorgebracht. Presentator Jan Heidema had hem de microfoon nog niet onder zijn neus geduwd, of Hess liet zich al ontvallen dat Imposantos een 10 verdiende. Daarmee stond de eindzege voor de zoon van Wynton van fokker Willie Wijnen en ruiter Bart Veeze vast.

Imagine en Inferno

Imagine (v. Dream Boy) kreeg van gastjurylid Philipp Hess een 9.7 voor de rittigkeit en de door Quinty Vossers gereden Inferno een 9.5. Ook deze zoon van Everdale uit een moeder van Trento B, gefokt door J. Gloudemans, had zich zeer goed laten zien en had Philipp Hess vooral in galop een geweldig gevoel gegeven. Imagine van fokster E. M. Stam-van Waveren verdiende haar hoge rittigkeitscijfer vooral met de lichtheid waarmee zij zich liet bedienen.

In Style en Inara

Op de vierde plaats eindigde de KWPN-hengst In Style, gefokt door zijn eigenaar Joop van Uytert en gereden door diens echtgenote Renate van Uytert. Inara (De Niro x Rousseau) van f/e Johan Rockx, gereden door Thalia Rockx, was op de vijfde plaats de beste merrie.

