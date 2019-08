In Beeld: De dag van Appie Dijkstra

De dressuurdag van de KWPN Kampioenschappen 2019 kan de boeken in als de dag van Appie Dijkstra. Met het veulen Oristo (High Five x Vivaldi) en de driejarige merrie Lolana (Galaxie x Vivaldi) werd hij vandaag in één klap twee Nationale Kampioenen rijker. Bij de Geldersen gold dat voor de familie Hekkert, uit hun stal komt zowel de kampioen bij de driejarigen (Layla-Amanda) als de kampioen bij de keur- en elitemerries (Jeaninetty).