In Beeld: Pavo-dressuurfinales mét verrassingen

Hoe vaak komt het op dressuurwedstrijden niet voor dat de uitslag vooraf al in te vullen is? Vandaag in de Pavo Cup-finales op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo was dat anders. In de eerste finaleronde werd er al verfrissend gepunt door Joyce Heuitink en Gert van den Hoorn en in het tweede deel van de finale schudde testruiter Philipp Hess het klassement ook nog even op. Bij de vier- en vijfjarigen gingen niet de favorieten Kjento en Jameson RS2 met de zeges aan de haal, maar Keano RS2 en Johnny Depp.

Bij dressuurwedstrijden horen verschillen van mening erbij, dus vast niet iedereen zal het eens zijn met de plaatsing door de juryleden en de gastruiters. Wel verfrissend was het dat Joyce Heuitink (die bij haar jurydebuut in de Pavo Cup de punten overigens ook van duidelijk commentaar voorzag) en Gert van den Hoorn puntten wat zij zagen. En dus ook aan super getalenteerde paarden een 6,5 of een 7 durfden te geven voor de stap als die gang duidelijk niet meer waard was. Op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden was dat anders met de uitgerekende 8,3 voor de stap van Jovian en ook in de halve finale van de Pavo Cup kregen paarden met super draf en galop ook automatisch hogere punten voor de stap. In de finale ging dat er anders aan toe. Gastruiter Philipp Hess schudde vervolgens het klassement ook nog even op en dat maakte dat de Pavo Cup-finale het bezoeken waard was. Er gebeurde nog wat en de uitslag stond niet vooraf al vast. Alleen bij de zesjarigen was er geen voorbijkomen aan favoriet Imposantos (v. Wynton). Melanie Brevink-Van Dijk legde alle finales van de Pavo Cup vast en maakte onderstaande fotoserie.

Vijfjarigen: Johnny’s gaan over Jameson bij gastruiter

De finale voor vijfjarigen was de finale waar het meest met spanning naar uitgekeken werd. De twee Johnny’s en Jameson RS2 haalden het overrijden.

Vierjarigen

Zesjarigen

Bron: Horses.nl