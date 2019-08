Jakarta redt het ook niet via de Pavo Cup

De nu vijfjarige Jakarta (Five Star x San Remo) werd in 2017 op de KWPN-hengstenkeuring aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Zijn eigenaar Mark den Teuling bood de inmiddels wel AES-goedgekeurde hengst meerdere keren aan voor het verrichtingsonderzoek, maar zonder succes. Den Teuling heeft nog steeds geloof in de hengst en stelde de hengst gisteren nogmaals voor aan de hengstenkeuringscommissie via de Pavo Cup.

Daar kreeg Jakarta opnieuw de deksel op de neus. De commissie verwees hem niet door naar de tweede bezichtiging. Daarmee was het ritje van Theo Hanzon in de Pavo Cup ook voor niks, want de hengst werd niet beoordeeld door de jury. In tegenstelling tot Toine Hoefs en Jan Wolfs, die de hengsten voor de hengstenselectie in de halve finale van de Pavo Cup voor vierjarigen vrolijk punten gaven, onthield de jury van gisteren zich van commentaar op Jakarta. “Deze hengst doet mee in het kader van de hengstenselectie en krijgt dus van ons geen punten”, aldus Arie Hamoen, die de vijfjarige paarden samen met Patricia Wolters beoordeelde.

87 punten en niet doorverwezen

Daags ervoor kregen alle vierjarige hengsten die deelnamen aan de halve finale van de Pavo Cup in het kader van de hengstenselectie wel gewoon punten. Zo kreeg Kevin Costner Texel (v. Negro) 87 punten van de jury, maar werd hij niet doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Fonq en Kuvasz RS2, die met respectievelijk 84,2 en 80 punten lager werden beoordeeld, werden wel doorverwezen.

Startlijst finale

Nu staat de Westfaals geregistreerde Fonq HC op de startlijst voor de finale, Kuvasz doet ook nog gewoon mee volgens de startlijst. Kevin Costner Texel staat ook op de startlijst voor de finale, hij had zich met Emmelie Scholtens overigens wel voor de halve finale van de Pavo Cup gekwalificeerd via een voorselectiewedstrijd. Dai Ko Myo TF (v Dante Weltino), die ook in het kader van de hengstenselectie meedeed, had zich ook gekwalificeerd en kreeg in de halve finale 80,2 punten. Hij hoorde bij de beste 20 paarden voor de finale, maar is nu van de startlijst verdwenen.

Bron: Horses.nl