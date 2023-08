Jameson RS2-dochter Phoenix-Utopia RS2 maakt favorietenrol waar op NMK

Op de Nationale Merriekeuring trad Phoenix-Utopia RS2 in de voetsporen van haar moeder Wiona-Utopia (v. San Remo), die in 2006 werd verkozen tot NMK-kampioene. De Jameson RS2-dochter werd vanmiddag benoemd tot beste dressuurmerrie en werd als kampioene gehuldigd.

“Deze merrie is een echte koningin! Ze is zeer goed ontwikkeld, opwaarts gebouwd en heeft een prachtige voorhand. Ze beweegt met ongelooflijk veel power, afdruk en gemak”, is Marian Dorresteijn enthousiast. Ze beoordeelde samen met Floor Dröge en het Duitse gast-jurylid André Hahn de dressuurmerries. “Ze liet een correcte stap zien en heeft op de stamboekkeuring in galop ook al veel indruk gemaakt, dat hebben we ook meegenomen in de beoordeling.” Fokker en eigenaresse Saskia Lemmens glundert na afloop. “Phoenix-Utopia RS2 steelt echt je hart, het is zó’n bijzonder paard! Geweldig dat ze hier kampioen is geworden.” Eerder werd ze al in Gelderland verkozen tot kampioene.

Zeer functioneel

Tweede werd de Liverpool TC-dochter Puma TC (mv. United) van fokker Tim Coomans. Deze merrie is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Blue Hors Monte Carlo TC (v. Dream Boy). “Deze jeugdige, goed in het rechthoeksmodel staande merrie overtuigt keer op keer met haar lichtvoetige, elegante draf waarin ze veel balans en houding heeft.”

Utrechtse kampioene op drie

De top-drie werd compleet gemaakt door de Utrechtse CK-kampioene Provini VDP (King Karim x OO Seven) van fokker Petty van Dijk-Vos. “Een heel correct gemodelleerde merrie met een mooi lichaam en een fantastische stap. Ze heeft daarin veel lichaamsgebruik, veel tact en veel overstap. Ook haar draf was heel goed, daarin heeft ze veel gemak, houding, beentechniek en kracht in het achterbeen.”

Bron: KWPN