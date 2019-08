Jameson RS2 met twee 10-en en 7,8 voor stap naar winst

De WK-juryleden kregen twee weken geleden in Ermelo een hoop kritiek over zich heen omdat zij Jovian (v. Apache) een 8,3 voor de stap gaven om hem te laten winnen. Vandaag gebeurde er in de halve finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen weer iets soortgelijks. KWPN-multikampioen Jameson RS2 (Zack x Negro) kreeg onder Marieke van der Putten van de jury een royale 7,8 voor de stap, een 10 voor de draf en de galop, een 9,5 voor de harmonie en een 9 voor de totaalindruk. Met 92,6 punten won hij de halve finale.

Jameson is ook echt een ‘Siegertyp’ zoals de Duitsers daar een mooi woord voor hebben en de meeste dressuurpaardenliefhebbers zullen er geen enkel probleem mee hebben dat de zwarte hengst van RS2 Dressage voor de tweede keer de Pavo-sjerp omgehangen krijgt. Maar de 7,8 voor de stap is toch lastig te verdedigen, zeker als er een paard bij Jameson in de baan is die beter stapt en vervolgens een 7,5 krijgt (omdat dat paard zich verder niet opvallend liet zien). Ook in vergelijking met Johnny Depp (Bordeaux x Jazz), die onder Renate van Uytert met 91 punten op twee kwam, waren de punten in stap en draf aan de hoge kant voor Jameson.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl