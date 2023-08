Jan Greve Springfokker van het Jaar

Tot zijn grote verrassing werd Jan Greve in Ermelo in het spreekwoordelijke zonnetje gezet als Fokker van het Jaar in de springrichting. De hele familie was aanwezig bij deze huldiging.



“Ik had de koets zien staan en dacht nog: ‘Ah leuk, die staat alvast klaar voor de verkiezing van fokker van het jaar. Ik had er zelf totaal geen rekening mee gehouden dat mij die eer ten deel zal vallen dit jaar, en ben heel blij dat mijn familie hier aanwezig was om dit samen met mij mee te maken”, reageert Jan Greve.

Vooruitstrevend

Greve heeft deze onderscheiding verdiend dankzij zijn zijn enorme vooruitstrevendheid, visie en successen. Als fokker en hengstenhouder is hij altijd op zoek geweest naar nieuwe bloed en hij is een fervent liefhebber van volbloedgenen. Daarbij heeft hij de gezondheid altijd hoog in het vaandel gehad. In meerdere fokrichtingen heeft hij zeer succesvolle paarden gefokt.

Voltaire

De oprichter van dierenkliniek De Watermolen kocht in 1981 samen met Henk Nijhof de destijds tweejarige hengst Voltaire (Furioso II x Gotthard), waarmee hij later zijn hengstenhouderij is begonnen. In de jaren tachtig en negentig haalde Greve diverse volbloeden naar Nederland, zoals Mytens xx, Julio Mariner xx, Colway Bold xx, Painter’s Row xx en Albaran xx. Ook met hengsten als de internationale sporthengsten Guidam, Carambole en Karandasj heeft Greve duidelijke invloed op de springpaardenfokkerij uitgeoefend.

Grand Prix-paarden

De eigen fokkerij van Greve heeft een hele reeks internationale springpaarden opgeleverd. Hij is onlosmakelijk verbonden met de Twiggy-stam, waaruit hij onder meer de internationale sporthengst Creool (Akteur x Lucky Boy xx) fokte. Met deze hengst won dochter Joffra in 1997 teambrons op het EK voor de jeugd in Moorsele, en later won zoon Willem zilver op het NK voor junioren en nam hij deel aan het EK in Münchwillen. Andere succesvolle paarden uit deze lijn zijn de Ramiro-zoon Domino (mv. Nimmerdor) en de internationale sporthengst Madison.

Selien

Met de stam van de Mermus R-dochter Selien behaalde Greve ook al geweldige fokkerijresultaten: zo fokte hij uit deze lijn onder meer de Grand Prix-merrie Elien, die vervolgens weer aan de basis staat van opvallende paarden Karelien W, Kathelien W en de KWPN-goedgekeurde hengst Lifestyle. Op het hoogste niveau presteerden onder meer ook de door Jan gefokte Quidam de Revel-dochter Kyraleen, de Madison-zonen Vandavid en Barrichello, de Guidam-zoon Wietvot, de Carambole-dochter Facybelle, de Viceroy T-zoon Gonzalo en de succesvolle Coolcorron Cool Diamond-zoon Waterford.

Aanwezige hengsten

In deze presentatie werden de KWPN-goedgekeurde hengsten Mees van de Watermolen (v. Vannan), Lingo van de Watermolen (v. Connect) en On the Spot (v. Diamant de Semilly) getoond. Met alle fokkerijresultaten in de sport en op de keuringen komt de titel Fokker van het Jaar 2023 Jan Greve volledig toe. Hij heeft een imponerend fokkerij opgebouwd en heeft in zijn zoons Willem en Kees twee fanatieke opvolgers.

Jan Greve, Fokker van het Jaar 2023. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Bron: KWPN