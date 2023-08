Jelke en wijlen Linda Heida Dressuurfokkers van het Jaar 2023

Op de KWPN Kampioenschappen zijn Jelke en wijlen Linda Heida benoemd tot Dressuurfokkers van het Jaar 2023. Linda Heida overleed afgelopen voorjaar, maar maakte nog wel mee dat twee hengsten op de KWPN Hengstenkeuring werden aangewezen.

In 2020 kwamen bij Jelke en Linda drie hengstveulens ter wereld, twee dressuurgefokt thuis en eentje springgefokt, die werd geboren bij Herman Verhagen. Die drie hengstveulens behaalden alle drie de tweede bezichtiging en in Den Bosch kreeg Perle (v. Kjento) een premie bij de dressuurhengsten en werd Pasquino van de Hagenhorst (v. Hardrock Z) aangewezen. Dat superresultaat is eigenlijk tekenend voor de Heida-fokkerij: met slechts enkele merries in de fokkerij zijn er enorme resultaten geboekt.

Wamberto en de basis van Zack

De fokkerij van de familie Heida begon in de jaren ’80 met twee merries, die elk op hun eigen manier succes brachten. Wamberto (Rousseau x Voltaire), uit de nafok van Luitenant Generaal-dochter Twiggy, werd kampioen op de hengstenkeuring. Veronica, een dochter van volbloed Wahtamin, staat aan de basis van de topvererver Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz).

Linda-stam

Uit Twiggy komt ook de Linda-stam, een stam die dankzij Grand Prix-paarden als Cupido RS2 (Rhodium x San Remo) en Witschge (Ferro x Dutchboy) al snel de stempel van een dressuurpaardenstam krijgt. Maar ook de KWPN-erkende 1,60m-hengst Talan (Concorde x Burggraaf) en de 1,50m-merrie Happy Linda (Eldorado van de Zeshoek x Burggraaf) komen uit deze merrielijn.

Kracht

Een heleboel successen in zowel spring- als dressuurrichting, maar toch werden er elk jaar maar twee of maximaal drie veulens geboren. “De instelling van de paarden uit deze stam is geweldig, ik denk dat dat de grootste kracht is”, vertelde Jelke Heida destijds in een interview met De Paardenkrant. “En daarbij helpt het de fokkerij ook juist wel door maar met een paar merries te fokken, het dwingt namelijk tot selecteren van de allerbeste merries. En omdat we zo kleinschalig fokken kunnen we ook alles behouden. Dat draagt denk ik ook bij aan het succes, we houden in principe alle paarden tot ze drie zijn. Hengsten verkopen we soms deels als veulen, maar ze kunnen altijd bij ons uitgroeien en dan zie je pas echt wat je in huis hebt.”

Bron: Horses.nl/KWPN