Johnny Depp de meest complete, vindt ook Philipp Hess

Jameson RS2 had weliswaar de halve finale voor vijfjarige dressuurpaarden gewonnen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Johnny Depp maakte duidelijk zijn opmars en werd vanmorgen in de finaleronde aan kop geplaatst. Met minimaal verschil won de zoon van Bordeaux zojuist de Pavo Cup. Multi-kampioen Jameson RS2 zag ook nog eens Johnny Be Goode voorbij komen.

En zo had rijdend jurylid Philipp Hess opnieuw een belangrijke invloed. Hij gaf een 10 aan ‘de meest complete’ van deze jaargang, het paard dat hem een ‘tolles Gefühl’ had gegeven en hem zo fijn had laten zitten in drie basisgangen.

WK Ermelo

Met 282.8 ging de Pavo Cup bij de vijfjarigen dus naar Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) van fokker G. Naber en amazone Renate van Uytert. De nummer 6 van het Wereldkampioenschap, nog onlangs gehouden in Ermelo, hield de nummer 7 van het WK, Johnny Be Goode opnieuw achter zich. De zoon van Dream Boy uit een moeder van de Friese hengst Tietse D, gefokt door Trea Dolsma en gereden door Emmelie Scholtens, kreeg van Philipp Hess een 9.8 als Rittigkeitscijfer, waardoor het eindresultaat uitkwam op 279.8.

Applaus

Het publiek was op de hand van de nummer 3 van dit kampioenschap (en de nummer 8 van het WK). Bij het uitstrekken over de diagonaal kregen Jameson RS2 en zijn gelegenheidsruiter Hess applaus. Hess vond het een cadeautje om op zo’n goed paard te mogen rijden, maar had natuurlijk de spanning in stap ook opgemerkt. Van Hess kreeg Jameson RS2 een 9.5, waardoor zijn lot op de derde plaats bezegeld was.

Willeke Bos

Het was wel opnieuw een groot fokkerssucces voor Stal 104, de stoeterij van Willeke Bos. Haar hengstenkeuringskampioen Jameson RS2 werd dus derde, haar NMK-kampioene van twee jaar geleden Jatilinda eindigde als beste merrie op de vierde plaats.

Bron: Horses.nl