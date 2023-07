KWPN-hengst Magnifiek behoudt kampioenstitel

Het Vert-kampioenschap KWPN-dekhengsten behoorde ongetwijfeld tot de highlights van CH Norg waar weer veel publiek aanwezig was. Titelverdediger was Magnifiek en de pas zesjarige schimmelhengst behoefde deze titel niet af te staan. Hij kon opnieuw een roemruchte trofee aan zijn inmiddels grote arsenaal ereprijzen toevoegen.

De rubriek KWPN-hengsten was niet groot, een viertal deed er mee. Maar het kijkplezier was er niet minder om, het werd een geweldige finale waarbij na overrijden met de twee hengsten Magnifiek en Macho er niets veranderde. De jury werd gevormd door Lammert Vinke, Erik de Gooyer met als arbiter Reinard van de Put die overigens niet ingeschakeld behoefde te worden.

De tienjarige Idol (Manno uit Boukje keur preferent van Plain’s Liberator, fokker Piet de Groot uit Leerdam en vader van Magnifiek) van Black Horses B.V. uit Sliedrecht met rijder Mark de Groot werd tijdens de eerste omloop definitief als derde geplaatst gevolgd door Harry van Middelaar met Lanto HBC (Delviro HBC uit Urby ster preferent van Patijn, fokker Douwe van der Boon uit Noardburgum) van de HBC-Stal uit Boyl.

Magnifiek bijt spits af

Tijdens de eerste omloop was Magnifiek (Idol uit Helise keur van Atleet, fokker Henk Kruidhof uit Rouveen) als eerste binnengeroepen gevolgd door de ook pas zesjarige Macho (Indiana uit Emone ster van Unieko, fokker Jacob Arends uit Garmerwolde). Geregistreerde van Macho is William Duffy uit Ashby (Amerika) en Macho’s vaste rijder is Robbie van Dijk. Bij herkansing werden de hengsten in dezelfde volgorde binnen geroepen.

‘Die brand ga ik wel even blussen’

Lammert Vinke licht de plaatsing toe: “In z’n totaliteit was het een mooie wedstrijd maar een drietal hengsten meer zou ook de groep overrijders groter kunnen maken. Dat zat er nu niet in. Magnifiek won voor ons de wedstrijd met overmacht. De schimmel kwam binnen met veel houding, met veel lef en machtsvertoon over zich, hij heeft een ruim voorbeengebruik en klimt in de schoft. En dat alles gedurende de gehele wedstrijd. Hij keek over heel Norg heen. Hij had zoiets van ‘waar is hier die brand, die ga ik wel even blussen’.”

“Macho is een verschrikkelijk mooi paard met een heel fraai type. De hengst kwam heel mooi binnen, maar dat wat we bij binnenkomst zagen, dat sprankelende wat we van Macho kennen, dat misten we in de wedstrijd. Maar hij bleef er wel inklimmen.”

Het gaat om details

“Idol toonde veel looplust en deed zeker goed mee. Hij liep grotendeels een goede wedstrijd. Wat hem wel een plaatsje kostte was dat hij soms het ene voorbeen net even wat verder wegzette dan het andere en in zo’n strijd gaat het om details. Lanto showde zich met een goede houding en een ruim voorbeengebruik maar had wat moeite om de regelmaat gedurende de gehele wedstrijd te behouden.”

‘Hij laat mij nooit in de steek’

Lambertus Huckriede was voor de wedstrijd wel een beetje gespannen. “Het is natuurlijk een iets andere wedstrijd dan anders. Maar na twee rondjes op het losrijterrein was die spanning weg. Ik voelde dat het wel goed zat. En ik weet: Magnifiek laat mij nooit in de steek, die strijdt altijd voor mij.” Driemaal in zijn leven won Magnifiek niet, driemaal moest hij genoegen nemen met rood zodat de rode linten beter bij te houden zijn dan de oranje linten. Dat aantal weet Huckriede namelijk niet meer.” Woensdag 2 augustus mag Magnifiek als limietpaard meedoen aan het ereklasse kampioenschap dat plaats vindt tijdens CH Buitenpost.

Bron: KWPN