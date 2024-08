KWPN huldigt Olympische spring- en eventingfokkers

Op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo heeft het KWPN vandaag een stel fokkers van Olympische paarden gehuldigd. Met hun fokproducten hebben ze het hoogst haalbare fokdoel behaald.

De Nederlandse fokkers leveren in Parijs opvallende prestaties: 18 dressuurpaarden, 13 spring- en 8 eventingpaarden kwamen of komen in actie op dit prachtige internationale podium.

Huldiging

Op de dag dat de springruiters voor het eerst in actie kwamen in Parijs, sprongen de beste jonge paarden van het KWPN in de finales van de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup. Voor het KWPN een uitgelezen kans om (vertegenwoordigers van) fokkers van Olympische KWPN’ers te huldigen. Vorige week bij de finale van de Pavo Cup werden de fokkers van de dressuurgefokte Olympische KWPN’ers al in het zonnetje gezet.

Aanwezige fokkers

Zo kon er stil worden gestaan bij de volgende paarden en fokkers:

Leone Jei (v. Baltic VDL) gefokt door wijlen Gijs van Mersbergen

Hialita B (v. Emerald van ’t Ruytershof) gefokt door Ronald Beukers

Finn Lente (v. Gaillard de la Pomme) gefokt door W.J.M. Nijensteen

I.Amelusina R 51 (v. Dexter R) gefokt door Stal Roelofs

Alamo (v. Ukato) gefokt door Daan Nanning

En hoewel hij nog niet in actie is gekomen, mag ook de KWPN-goedgekeurde hengst Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek) van fokkers Marinus Rietberg en wijlen Dick Verhoeven niet ontbreken in dit rijtje. Ook zijn fokker was aanwezig bij de huldiging.

Eventingpaarden

Eerder deze week kwamen de eventingpaarden in actie, met een prachtig resultaat voor Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) onder Janneke Boonzaaijer, die negende werden in de eventing. Dit toppaard werd gefokt door Arie Hoogendoorn en Willem ten Pas. Bij de huldiging werd ook olympisch amazone Sanne de Jong betrokken. Zij presteerde goed in de eventing met de door J.J. Koldewijn en haar ouders Jantien van Zon en Marco de Jong gefokte Enjoy (v. Cartano). Verder zijn de aanwezige fokkers gehuldigd van de Olympische eventingpaarden:

Fedarman B (stb.Fedor B, v. Eurocommerce Washington) gefokt door Gerrit en Eddie Brinkman

El Mundo (v. Numero Uno) gefokt door Koos Derks

Hiarado (v. Diarado) gefokt door L.G.M. ten Vergert

Bron: KWPN