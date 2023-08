KWPN Kampioenschappen: Next Romancier-dochter Très Beau wint Open Veulenkeuring

Très Beau (Next Romancier x Ferguson) van fokker Stal Rom Vermunt heeft op de KWPN Kampioenschappen de Open Veulenkeuring gewonnen. Bij wijze van experiment vond in Ermelo voor de eerste keer de open veulenkeuring voor veulens van jonge dressuurhengsten plaats. Dit als alternatief voor de inmiddels verdwenen afstammelingenkeuring.

Er werden zeventien veulens van in 2021 en 2022 goedgekeurde hengsten aangemeld. Vijf daarvan werden uitgenodigd voor de finale en de nummers één en twee werden doorverwezen naar de Nationale Veulenkeuring, later deze dag. Très Beau mocht als eerste opstellen. “Een heel goed ontwikkeld en chique veulen met een goede croupe en een correct gesteld fundament. Stappen deed ze ruim en met veel takt. In draf schakelde ze heel goed en toonde een goed gebruik van het achterbeen. In galop liet ze veel gemak en afdruk zien. Vooral haar gummi in bewegen viel positief op”, aldus de jury bestaande uit Arie Hamoen, Luuk Smeets en Petro Trommelen.

Extreme U.S.-dochter

De nummer twee was vandaag Tinkerbell Tess Da Mora (Extreme U.S. x Painted Black) van fokker A.H.F. Heuckelum. “Eveneens een goed ontwikkeld en lang gelijnd veulen. Met veel lengte in de hals en een sterk croupe. Voorzien van een correct gesteld fundament. Ze stapt zuiver en met takt. In draf liet ze een goede takt en buiging in de gewrichten zien. In de galop viel haar goede achterbeen en ruimte op.”

Bron: KWPN