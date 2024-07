KWPN Kampioenschappen: Olympische dressuurfokkers in het zonnetje gezet

In Ermelo werd vandaag gestreden om de titels in de Pavo Cup, maar in Parijs is gisteren al het meest prestigieuze sportevenement ter wereld van start gegaan. Daar komt een groot aantal Nederlands gefokte dressuurpaarden aan de start en daarom was er vandaag applaus voor de fokkers van KWPN-paarden in de dressuur en het para-team.

Topsport is het fokdoel van het KWPN, maar deelname aan de Olympische Spelen is het ultieme succes voor ruiters en fokkers. Achttien dressuurpaarden, dertien springpaarden en acht eventingpaarden die deelnemen in Parijs, komen van Nederlandse bodem. De successen die door deze paarden behaald zullen worden tijdens de Olympische Spelen, zijn in de basis te danken aan hun fokkers.

Olympische fokkers

Verschillende fokkers, of familieleden van overleden fokkers, waren aanwezig tijdens de huldiging in Ermelo.

Bron: KWPN