KWPN komt met ‘kennissessies veulen’ op kampioenschappen

Op de KWPN Kampioenschappen organiseert het stamboek op donderdag- en vrijdagmiddag kennissessies waarin het veulen centraal staat. Wat komt er kijken bij het ontwormen en inenten van een veulen en wat houden genoomselectie en WFFS eigenlijk precies in? In de kennissessies gaan de sprekers hier uitgebreid op in en achteraf is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.