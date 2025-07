KWPN maakt samenstelling juryteams op keuringsdag KWPN Kampioenschappen bekend

Komende vrijdag komen in Ermelo de beste veulens en driejarige merries voorbij in de Nationale Merrie- en Veulenkeuring. De samenstelling van de juryleden die de veulens en merries beoordelen is bekend. In de koninginnenrubriek - de driejarige dressuurmerries – staan Luuk Smetsers, Wim Versteeg en Wouter Plaizier in de baan.