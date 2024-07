KWPN Van Santvoort Makelaars Cup: Goede start voor zes- en zevenjarigen

Aansluitend aan de vijfjarigen, kwamen 99 zesjarigen aan de start in het eerste onderdeel van de halve finale van de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup in Ermelo. Vijftig van hen bleven daarin foutloos en daarmee is het eerste onderdeel van dit KWPN Kampioenschap voor hen optimaal verlopen. Ook de zevenjarigen zijn goed van start gegaan. Tot de twaalf foutloze duo’s behoorden vijf KWPN-goedgekeurde hengsten. Morgen wordt het tweede onderdeel van de halve finale verreden.

Het was een weerzien met meerdere ‘oude’ bekenden in deze halve finale bij de zesjarigen. Zo zette Kristian Houwen met de Edinburgh-dochter N’Abalia SMH (uit J’Abalia SMH stb van Zirocco Blue VDL, fokkers Minne en Esther Hovenga), de Limburgse CK-kampioene van 2022, weer eens een nulronde neer. Na het winnen van zilver vorig jaar in het KWPN kampioenschap voor vijfjarigen, zijn Renée de Weert en Nelson (Highway TN uit Fanory elite EPTM-spr pref PROK van Cardento, fokker Familie Kuipers uit Hengelo) ook weer foutloos van start gegaan in dit kampioenschap.

Zeven goedgekeurde hengsten foutloos

Er waren veel goede paarden te zien in deze proef, onder hen zeven KWPN-goedgekeurde hengsten die de teller op nul wisten te houden. Tot de foutloze combinaties behoorden:

No Mercy (Cape Coral RBF Z uit Saartje keur sport-spr van Now or Never M, f/g Hans Vrijvogel) onder Tom Martens

Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL, f/g VDL Stud) onder Alex Gill

New Star (El Barone 111 Z uit Bola elite IBOP-spr pref prest PROK van Vainqueur, f/g Jan van Kooten) onder Max van de Poll

Never Lose (Lector van den Bisschop uit Watch Me van de Wolfsakker van Tolano van ’t Riethof, fokker Miriam van der Kloet) onder Marco Sas

New Pleasure VDL (For Pleasure uit Lady-A ter Putte van Diamant de Semilly, fokker Familie De Maertelaere) onder Hessel Hoekstra

Sambucci de Muze (Hunter’s Scendro uit Malissa de Muze van Vigo d’Arsouilles, fokker Joris de Brabander) onder Luke Hill

Newmarket VM (Chacoon BLue uit Nouvelle Star Z van Numero Uno, fokker Paul van Montfort) onder zijn nieuwe amazone Fabiënne Lichtenvoort-Cats.

Newmarket VM (v. Chacoon Blue) onder Fabiënne Lichtenvoort-Cats. Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Gemak en vermogen bij de zevenjarigen

Qua aantal is de zevenjarigenrubriek, zoals ieder jaar, het minst sterk bezet maar de kwaliteit was volop aanwezig in deze afsluitende proef op de eerste dag. De 39 zevenjarige springpaarden sprongen een 1.40m-proef waarvan er twaalf combinaties foutloos bleven. Hessel Hoekstra bleef met zowel de KWPN-goedgekeurde hengst Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella van Conthargos, fokker W. Winkeler) van de VDL Stud als de Grandorado TN-zoon Mister SFN (uit Valery ster pref prest PROK van Haarlem, fokker Ton Lautenschutz) van het Springpaardenfonds geheel foutloos in deze 1.40m-rubriek. Het gemak en atletische vermogen dat beide paarden lieten zien, vermoeden dat Hessel met een goed gevoel richting het tweede onderdeel gaat van morgen.

Stargos VDL (v. Stakkato Gold) met Hessel Hoekstra. Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Naast Stargos VDL realiseerden ook de volgende KWPN-goedgekeurde hengsten nulritten:

A Moonlight Special Z (Aganix du Seigneur uit Double-Especiale ster PROK van Chacco-Blue, f/g Jack Verstappen) onder Pieter Keunen

Mees van de Watermolen (Vannan uit Holinda ster pref van Carambole, f/g Jan Greve) onder Mart IJland

McAllister VDL (Inaico VDL uit Zoklahoma VDL ster pref prest van Emilion, f/g VDL Stud) onder Jur Vrieling

Defender VDS Z (Dominator Z uit Atureusa S keur sport-spr van Padinus, fokker Daphne van der Schaar) onder Marco Sas

Mees van de Watermolen (v. Vannan) met Mart Ijland. Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Uitslag zesjarigen

Uitslag zevenjarigen

Bron: KWPN/ Horses.nl