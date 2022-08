Lord Romantic levert dressuurveulenkampioen 2022

De hengst Lord Romantic viel zelf al menigmaal op onder het zadel en hij valt nu ook op met zijn nafok. Of in ieder geval één specifieke nakomeling: op de Nationale Veulenkeuring dressuur werd het hengstveulen Stallone.L (Lord Romantic x Apache x Jetset D) van F.H.J. Leijten uit Helvoirt gehuldigd als nationale veulenkampioen.

“Een hengstveulen met een hele fraaie bovenlijn, een mooie schoft-schouderijpartij veel kwaliteit en souplesse in stap en draf én een bijzondere galop. Wat dit hengstveulen vanmorgen in galop liet zien, was echt opvallend”, aldus juryvoorzitter Marian Dorresteijn.

Reservekampioen werd Salsa Tequila (Total McLaren x Jazz x Jetset D) van T. Tolner uit Hooghalen en de derde plaats was voor Savanne Fan T (Lennox US x Vivaldi x Havidoff) van Angele Toonen-Arts uit Odiliapeel.

Ongelukkig programma

Dertien veulens werden uitgenodigd voor de kampioensring en menig veulen leek in die laatste ronde wat moe. Dat is ook niet zo gek: de planning wat betreft het veulenkampioenschap was ongelukkig. De dressuurveulens moesten zich vanmorgen vroeg al laten zien in hun eigen ring en vervolgens tot dik 18.00 uur wachten tot de tweede ronde. Dat beaamde Dorresteijn: “Deze veulens hebben er al een hele lange dag opzitten. Menig veulen zal misschien al om zes uur op de wagen hebben gestaan om hier op tijd te zijn.”

Het KWPN dat welzijn hoog op de agenda zegt te hebben staan, had daar beter over na moeten denken. Zeker omdat er 30 stallen tekort waren en dus ook nog een stel paarden de dag op de wagen moesten blijven.