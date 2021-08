Marcel Ritsma gehuldigd als Fokker van het Jaar

Afgelopen zaterdag op de Tuigpaardendag van de KWPN Kampioenschappen, werd Marcel Ritsma gehuldigd met de eretitel Fokker van het Jaar 2021. De fokker uit Wijnjewoude werd in de toelichting in het zonnetje gezet als innovatieve fokker binnen de tuigpaardfokkerij anno 2021.

Een fokker van het jaar dient zich qua fokresultaten nadrukkelijk te onderscheiden en het hoogste doel, het fokken van een concourspaard, tot uitgangspunt te hebben. Daar komt nog bloedvoering bij. De commissie kwam met zeer goede argumenten uit bij de relatief jonge fokker Marcel Ritsma, die als kleine jongen al werd gegrepen door de bewegingen van een tuigpaard. Vooral door extreem bewegende en extreem edele tuigpaarden. Marcel heeft uiteindelijk van zijn passie voor tuigpaarden zijn werk kunnen maken. In 1999 schafte hij het veulen Saffraan aan en in 2002 werd de hoogedele en zeer scherp bewegende Saffraan goedgekeurd. Marcel verkocht zijn kampioenshengst Saffraan in 2016 naar Amerika. Inmiddels heeft deze noordelijke fokker zo’n 80 fokproducten op zijn naam staan en naast fokker is hij hengstenhouder en zeer succesvol tuigpaardtrainer en -rijder waarbij hij veel paarden van derden voorbrengt of uitbrengt.

Ander bloed



Ritsma experimenteerde veelvuldig met buitenlands diepvriessperma van Hackneys en Saddlebreds, maar de waarde zal pas duidelijk worden als de genen in de derde generatie van een fokproduct zitten. We zagen zo’n product in de vierjarige Miss Elegant RSH (Cizandro x Saffraan x Harlem Spats Walker). Afgelopen jaar werd uit zijn fokkerij de hengst Leffe Blond (Dylano x Patijn) ingeschreven en presteert de door Ritsma gefokte tweedebezichtigingshengst Jack Daniëls RSH (v. Manno) goed in de sport.

Bron: KWPN