Mattias-zoon Wingman VDL Nationaal Veulenkampioen springen

Op de Nationale Veulenkeuring Springen kwamen vandaag tien goede springveulens terug voor het formeren van de kopgroep, daarin liep Mattias-zoon Wingman VDL aan kop. Dit bloedgemaakte hengstveulen van de VDL Stud en Ben Maher is gefokt uit een merrie die zelf actief was op het hoogste niveau.

KWPN Door

Wingman VDL (Mattias uit Concona van Conthargos) kreeg vandaag de hoogste waardering van Marcel Beukers, Petro Trommelen en Sandra Schmuecker. “Een goed ontwikkeld veulen uit een goede moederlijn. Het is een aansprekend, hoogbenig veulen met veel bloed en een goed sportlichaam. In galop liet dit veulen heel veel ruimte zien, daarbij kan hij gemakkelijk schakelen.”

Mooie kans

De moeder van Wingman VDL liep onder Ben Maher meerdere Nations Cups en 5* Grote Prijzen. “De merrie stond in Amerika en we hadden al een paar keer naar haar gevraagd”, vertelt Janko van de Lageweg. “We waren er heel blij mee dat we haar uiteindelijk konden kopen. Het is een mooie kans om met zo’n merrie onze fokkerij uit te breiden. Het blijft bijzonder om dit kampioenschap te winnen en we zijn superblij met dit veulen.”

Top drie

Reservekampioen en beste merrieveulen is Sixth Sense HBC-dochter Wumosa (uit Bumosa elite IBOP-spr PROK pref prest van Up To Date) van fokkers B. Bartelds uit Gieterveen en M. Kamps uit Stadskanaal. “Een aansprekend veulen met veel ras, heel veel bloed en veel merrie-opdruk. Ze zou op dit moment nog iets meer naar boven gebouwd mogen zijn en dat zien we met momenten ook iets terug in de beweging, die zeer lichtvoetig is. In galop liet dit veulen veel ruimte, achterbeengebruik en souplesse zien.” Merrieveulen Win Winchidee DN (Grand Slam VDL uit Chinchidee elite EPTM-spr D-OC van Chin Chin) van fokker D. Noordhuis uit Beilen eindigde als derde. “Dit is een goed ontwikkeld en hoogbenig veulen met veel uitstraling en front. De galop is bergopwaarts gesprongen met veel balans, daarin zou ze nog iets meer lossigheid kunnen laten zien.”

Bron: KWPN