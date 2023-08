Neelena VDL wint KWPN kampioenschap vijfjarigen

De eerste kampioen in Exloo is bekend. Met veel inzet, scherpe en voorzichtigheid sprong de Harley VDL-dochter Neelena VDL onder Luke Hill naar de titel in het kampioenschap van de vijfjarigen. De beste tien kregen een uitnodiging voor het WK jonge springpaarden in Lanaken.

Met maar liefst 21 barragekandidaten werd de titel sterk bevochten. Parcoursbouwer Louis Konickx had een mooie finaleproef gebouwd waarbij ook de barrage een goede mix vormde tussen lange lijnen en scherpe wendingen, zonder dat het laatste van de paarden gevraagd hoefde te worden. 14 vijfjarigen wisten ook de barrage foutloos te voltooien waar Neelena VDL het klassement aanvoerde.

Podium

De VDL Stud stond bovenaan in dit kampioenschap dankzij een gewaagde en geslaagde rit van Luke Hill met de stermerrie Neelena VDL (Harley VDL uit Welena VDL ster pref prest van Chin Chin). Als vierde starter in de barrage wist Luke wat hem te doen stond. Hij reed naar de winnende tijd van 35.76 seconden en bleef meer dan een seconde voor op de nummer twee Renee de Weert met Nelson (v. Highway TN). Karolina Vasiliauskaite reed de hengst Narcos (v. Balou du Rouet) naar de derde plaats.

Kwalificatie voor Lanaken

“Neelena VDL is een heel voorzichtige, scherpe merrie dus ik wist dat ik risico kon nemen in de barrage. Mijn doel was om haar te kwalificeren voor Lanaken, en dat daar dan ook nog eens de overwinning bij is gekomen, is helemaal mooi!” Janko van de Lageweg kon de door Vrienden van het KWPN beschikbaar gestelde fokkerscheque in ontvangst nemen, en dankzij de prestatie van hun KWPN-goedgekeurde hengst Night Life VDL (v. Erco van ’t Roosakker) als beste hengst in het eindklassement, kwam daar nog een extra fokkerspremie bij.

Neelena VDL (Harley x Chin Chin) met Luke Hill. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Sterk seizoen

Renee de Weert deed met de met veel afdruk, lichaamsgebruik en vermogen springende Highway TN-zoon Nelson (uit Fanory elite EPTM-spr pref PROK van Cardento, fokker familie Kuipers uit Hengelo) een overtuigende poging en eindigde met een sterk gereden ronde als tweede. Eerder dit seizoen wonnen ze al de Stal Hendrix-competitie en vorig jaar kwamen ze als beste uit de bus in de halve finale van de Blom Cup. In Exloo liet Nelson zien nog steeds de stijgende lijn te pakken te hebben en daarmee was hij de beste ruin in dit kampioenschap.

Op de derde plaats eindigde de goed meewerkende Narcos (Balou du Rouet uit Valuta van de Heffinck van Clinton) van fokker T. Verberk uit Oploo, gereden door Karolina Vasiliauskaite. Ook zij bleven in een vlotte tijd foutloos in de barrage. De beste tien vijfjarigen hebben een uitnodiging voor het WK jonge springpaarden in Lanaken verdiend. Lees meer over de KWPN Kampioenschappen in de komende uitgave van het KWPN Magazine.

Uitslag

Bron: KWPN/ Horses.nl