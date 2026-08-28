Niels Knape over kampioen Vicaris: ’Ik was eerst niet van plan om ‘m mee te nemen’

Het had maar weinig gescheeld of Vicaris JW van de Moerhoeve was niet kampioen geworden op het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup. Bij de vijfjarigen trok Niels Knape de overwinning naar zich toe met de BWP-geregistreerde zoon van Taran de la Pomme. Maar Knape had aanvankelijk andere plannen.

KWPN Door

“Ik was eerst niet van plan om Vicaris JW van de Moerhoeve naar Ermelo mee te nemen”, vertelt Niels Knape na afloop. “Ik kwam hier eigenlijk voor de zevenjarigen. Op het programma zag ik dat de vijfjarigen op beide dagen vlak voor de zevenjarigen van start gingen. Toen heb ik besloten om toch maar bij de vijfjarigen te starten om Vicaris hier ervaring op te laten doen. In de eerste ronde sprong hij al nul. Daar was ik al heel blij mee en in de barrage deed hij dit weer.’’

Goed zijn best gedaan

Knape twijfelde of hij wel de barrage moest rijden. “Het is een best onervaren paard en nog groen. Hij had in de eerste ronde al heel goed zijn best gedaan. Ik heb toch maar besloten om te rijden en dat pakte goed uit. Ik ga hem ook op het WK Jonge Springpaarden rijden als we daar mogen starten.’’

Abnormale instelling

‘’Ik rijd dit paard bijna een jaar en ik ben ook mede-eigenaar. Hij is gefokt door Jimmy Vermeulen en Jan Wuytack uit België en zij zijn ook mede-eigenaar. Hij komt uit de lijn van Mumbai en Opium JW van de Moerhoeve en nog een hoop toppaarden. Hij heeft een abnormale instelling, is heel erg voorzichtig en erg braaf. Ik denk dat het een heel goed paard kan worden. Hij springt wel op zijn eigen manier, iets recht in de rug

KWPN/Horses.nl