Nina Amanda gaat Ninkie voorbij op NMK Gelderse merries

Nina-Amanda (Alexandro P x Farrington) moest op de stamboekkeuring (80/85 vs. 85/85) Ninkie (Henkie x Voice) voor laten gaan en ook op de Dag van het Gelders Paard stond die laatste merrie bovenaan. In Ermelo op de Nationale Merriekeuring waren vandaag de rollen omgedraaid en kwam de door Henk Hekkert gefokte Nina-Amanda van jeugdamazone Coco Soffers aan kop.

“Drie goede gangen zijn voor elks gebruikspaard van groot belang en bij de Geldersen hechten we daar bijzonder veel waarde aan. Dat heeft ook meegewogen in onze beslissing om Nina Amanda aan kop te zetten. Nina-Amanda komt uit de gouden Hekkert-combinatie van Alexandro P en de merrie Amanda II.

Coco Soffers

Coco Soffers is een naam die we kennen uit de dressuursport. De amazone uit Nispen is niet onverdienstelijk internationaal jeugdamazone. Nu duikt ze op als eigenaresse van een Gelderse kampioensmerrie. Coco Soffers vertelt dat Nina-Amanda in eerste instantie een rijpaard voor haar is, en dat ze er ook al op zit: “Met Nina-Amanda gaat werkelijk alles als vanzelf. Zadelmak maken was een eitje en eigenlijk loopt ze nu al als een vijf- of zesjarige”, vertelt de amazone.

De Gelderse richting spreekt Soffers aan om verschillende redenen: “We wilden een paard waar we meerdere kanten op konden: een goed rijpaard voor Coco, maar eventueel ook een goede fokmerrie waar je wat mee kunt in de dressuurrichting. Op een merrie als deze kun je alle kanten op – volgens mij kun je er de grootste gekkenhuizen opzetten – en dan nog komt er iets rijdbaars uit. Op dit moment gaan we voor beide richtingen: Coco is er fijn mee aan het rijden en we hebben Nina gedekt. Ze is drachtig van Lantanas. Ik denk dat we nog heel lang plezier hebben van deze merrie.”

Ninkie en Nadien MC

Ninkie, die dus op de Dag van het Gelders Paard aan kop stond, is nog van fokker Henk Ermens en maakte in Ermelo veel indruk in draf. De derde plaats ging naar Nadien MC (Alexandro P x Zichem) van fokker M.C. van der Spek uit Moerkappele.

Uitslag

Bron: Horses.nl