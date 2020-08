NK Springmerries: VDL domineert kampioenschap

De NMK 2020 kan de boeken in als de NMK van de VDL Stud. Zowel de kampioen als de reservekampioen komen uit Bears dit jaar: kampioene 2020 is Mette VDL (Etoulon VDL x Cardento) en reservekampioene Magdalena VDL (Insider VDL x Baltic VDL). Ook op de derde en vierde plaats merries VDL-hengsten: Miletto (v. Carrera VDL) en My Golden Girl GR (v. Arezzo VDL).

Met de ‘eigen stamboekkeuring’ van de VDL Stud kreeg de familie Van de Lageweg van critici wat kritiek te verduren. Er was namelijk geen publiek toegestaan op de keuring en het KWPN had de camerateams al naar andere plaatsen op pad gestuurd. Familie Van de Lageweg zorgde vervolgens zelf voor transparantie door zelf een camerateam in te huren.

Afrekening

Vandaag op de Nationale merriekeuring kwam er nog een afrekening met de criticasters. Op het nationale merriekampioenschap 2020 waren de merries uit Bears alle concurrentie de baas, vier VDL-merries haalden de kopgroep en in totaal stammen zes merries in de kopgroep af van VDL-hengsten.

Veel overeenkomsten

Juryvoorzitter Henk Dirksen noemde de kampioene en de reservekampioene twee merries met veel overeenkomsten. “Merries van dezelfde fokker, dezelfde eigenaar, dezelfde bloedopbouw. Beide heel atletische paarden die zich bij het vrijspringen extreem goed lieten zien.”

Uiteindelijk viel de keus van de jury op Mette VDL (Etoulon VDL x Cardento). “Het correcte, de charme, het atletische in beweging en bij het springen gaf daarbij de doorslag.”

Insider VDL

Etoulon-zoon Insider VDL, die destijds met zijn eerste veulenjaargang al veel indruk maakte, leverde uit zijn eerste jaargang met Magdalena VDL (mv. Baltic VDL) de reservekampioene.

EPTM-merrie

Op de derde plaats een merrie die nog op het nippertje werd bijgeschreven voor de NMK. De merrie Miletto die vorige week met 85 punten voor haar EPTM slaagde en vervolgens op de stamboekopname een NMK-ticket verdiende. “Een jeugdige en charmante merrie met een mooie voorhand. Ze is heel atletisch in draven en galopperen en toonde op de sprong heel veel inzet en instelling. Vooral op de oxer kwam het atletisch vermogen tot uiting.”

Kopgroep driejarige springmerries

cat.nr 10 Mette VDL (Etoulon VDL x Cardento), fokker/eigenaar: VDL Stud, Bears cat.nr 22 Magdalena VDL (Insider VDL x Baltic VDL), fokker/eigenaar: VDL Stud, Bears cat.nr 83 Miletto (Carrera VDL x Ekstein), fokker: B.J. Huirne uit Beltrum, eigenaar Jan van Meever uit Meerkerk cat.nr 3 My Golden Girl GR (Arezzo VDL x Brugal VDL), fokker: Th. Griffioen, Nieuw Roden, eigenaar VDL Stud cat.nr 24 Mariana (Tangelo van de Zuuthoeve x Baltic VDL), fokker/eigenaar: De Radstake, Varsseveld cat.nr 19 Megason VDL (Impressive VDL x Toulon VDL), fokker/eigenaar: VDL Stud cat.nr 13 Myrusa H (Falaise de Muze x Indoctro), fokker/eigenaar: A.J. Hazenberg, Opende

Bron: Horses.nl