NVK: Formidable van Cees Kikkert dressuurkampioen

Rosatrichta van de Westen (Le Formidable x Apache x Rousseau x Donnerhall x Charites v. Roemer) van Cees Kikkert uit Den Burg viel vanmorgen al op in haar ring en draafde en galoppeerde er in de finale weer met veel houding overheen. Het royaal ontwikkelde merrieveulen werd gehuldigd als kampioen van de dressuurveulens op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo.

Negen veulens werden uitgenodigd voor de kampioensring, waar dus Rosatrichta aan kop kwam te staan.

Kyton van Vermunt

Reservekampioen werd de lichtvoetige Rylena (Kyton x Blue Hors Zack) van Rom Vermunt. Moeder My Lena ZL heeft zich geplaatst voor de Pavo Cup finale voor vierjarige paarden, die aanstaande zondag zal plaatsvinden en Rylena’s volle broer Remy Martin liep vandaag ook op de NVK.

Nummer 3 ook van Le Formidable

Vijf jaar geleden werd Le Formidable als kampioen naar voren gehaald als veulenkampioen in Ermelo. De inmiddels tot kampioen van de hengstenkeuring gekroonde en KWPN-goedgekeurde hengst leverde vandaag niet alleen de kampioen, maar ook de nummer 3 in Ermelo. Deze Ready to Rumble (Le Formidable uit NMK-merrie EOS-Utopia) werd gefokt door Rik van Gils en is in eigendom van Le Formidable’s eigenaresse Saskia Poel.

Kjento en Daily Diamond

De plaatsen 4 en 5 waren voor Racoon (Kjento x Governor) van L. Verschueren en Trainingsstal Witte-Scholtens) en Rumiro (Daily Diamond x Gribaldi) van W.R. Tammenga uit Sellingen.

Uitslag

Bron: Horses.nl