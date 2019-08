O’dame VDL nationaal veulenkampioen voor handjevol publiek

Het in januari geboren merrieveulen O'Dame VDL (Etoulon VDL x Brugal VDL) is al bijna geen veulen meer te noemen, zo goed ontwikkeld is dit stoere merrieveulen van familie Van de Lageweg. Na de titel op de CK van Friesland werd ze vandaag ook overtuigend nationaal veulenkampioen. Helaas werd dat maar gezien door een handjevol publiek, nog geen 50 man zat op de tribune bij de dressuurbaan waar de keuringsrubrieken werden gehouden.

Het KWPN wilde dit jaar twee dingen: de KWPN Kampioenschappen inkorten en sport en fokkerij meer met elkaar verbinden. Daarom werden de keuringsrubrieken dit jaar gelijktijdig met de sportrubrieken georganiseerd. Het was de bedoeling dat dat allemaal tegelijk op het hoofdterrein zou gebeuren zodat het publiek beide kon volgen, maar daar gingen de ruiters voor liggen. Die weigerden om hun jonge paarden naast de keuringsring met veulentjes en klapperende zwepen te rijden. Daarom werden de keuringsrubrieken verplaatst naar de Pavo-dressuurring.

Sneu voor de fokkers

Van die beslissing waren de fokkers de dupe. Nu zat er bij het nationale veulenkampioenschap nog geen vijftig man publiek op de tribune. Eigenlijk zou in deze ring ook de huldiging van de fokker van het jaar en de NMK-finale voor driejarige merries worden gehouden, maar dit werd op het laatste moment nog verplaatst naar het hoofdterrein. De fokkers van de beste veulens van dit jaar hadden zoiets ook verdiend.

VDL-feestje met Van der Meer-veulens op 2 en 3

Het was jammer van het publiek, maar de kwaliteit van de veulens was er niet minder om. De topdrie werd volledig gevuld door veulens van VDL-hengsten. Achter de door de VDL Stud zelf gefokte O’dame, mochten twee Van der Meer-veulens zich opstellen. Tweede werd het hengstveulen Odillion (Zirocco Blue VDL x Chin Chin) en op 3 kwam Owen (Freeman VDL x Indoctro). Odillion is van Sietse van der Meer en Owen van Sietse van der Meer en dochter Iekje.

‘Het blijft fantastisch’

Wiepke van de Lageweg had al vaker de kampioen in handen. “Het blijft fantastisch. Ik ben niet alleen blij met ons eigen veulen, maar ook met de nummer twee en drie. Dat zijn tevens nakomelingen van onze hengsten, dus ook dat is voor ons een mooi resultaat. Etoulon gebruiken we al jaren veel en hij fokt super. Daarnaast is het ook een top springpaard, Jur Vrieling rijdt hem en we hopen dat hij over een paar weken weer mee op wedstrijd kan. Het is zelf een fantastisch paard, je ziet bijna nooit een hengst die zo in de manieren springt als Etoulon. Dat vererft hij ook door aan zijn nakomelingen, net als zijn aansprekende type.”

Uitslag

