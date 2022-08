O’Dame VDL op herhaling: NVK-kampioene is nu ook NMK-kampioene

Na een beoordeling op exterieur, bewegen en vrij springen konden de negen meest complete merries worden uitgenodigd voor de NMK-finale. De nationale veulenkampioen van 2019, O’Dame VDL (v.Etoulon VDL), won de titel.

Het werd een strijd tussen familie Van de Lageweg en Egbert Schep, wiens merries in de top-drie eindigden. Met de voormalige nationale veulenkampioene O’Dame VDL (Etoulon VDL uit Grande Dame VDL keur IBOP-spr pref van Brugal VDL) ging familie Van de Lageweg knap op herhaling.

Negen merries in kopgroep

Het juryteam bestaande uit Wim Versteeg, Henk van den Broek en Marcel Beukers beoordeelden alle springmerries en konden negen merries uitnodigen voor de kopgroep. “Kampioene O’Dame VDL is een sterk gemodelleerde merrie die met veel balans galoppeert. Dat zien we ook terug bij het springen, waarbij ze in de landing direct weer in balans is en verder kan galopperen. Ze toont zich heel voorzichtig, heeft veel overzicht en veel atletisch vermogen. Ook was haar verrichting heel constant”, oordeelde Wim Versteeg. De NMK-kampioene komt uit een sterke prestatiestam en is gefokt uit een halfzus van de internationale springpaarden Bordeaux VDL en Taloubet VDL. Bovendien komt ze uit dezelfde moeder als de KWPN-goedgekeurde hengst Kingsland VDL.

O’Dame VDL (v. Etoulon VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Okeechobee TCS

Op de tweede plaats eindigde de Chacoon Blue-dochter Okeechobee TCS (uit Cor de la Crow Z van Crown Z) van fokkers Tim en Leida Collins-Strijk en Egbert Schep, de kampioensmerrie van CK Utrecht. Op de stamboekkeuring had zij al voor 90 punten gesprongen en nu overtuigde ze opnieuw. “Deze goed gemodelleerde merrie heeft een opvallend goede galop en toonde zich zeer voorzichtig bij het springen. Ze springt telkens met een heel goed lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen.”

Nog een VDL-merrie

De tweede merrie van de VDL Stud in de kop van het klassement eindigde als derde, de Cohinoor VDL-dochter Ojatendrie VDL (uit Jatendrie VDL van Cardento), die gefokt is uit de stam van de KWPN-goedgekeurde hengst Impressive VDL. “Deze sterk galopperende merrie bouwde positief op bij het springen, springt goed met het lichaam naar boven en toont zeer veel atletisch vermogen.”

Bron: KWPN