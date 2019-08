Og3ne VB draaft Olaf Rona voorbij

Het palomino merrieveulen Og3ne VB (Edmundo x Fabricus) van fokker Marcel van Bruggen is in Ermelo gehuldigd als Nationaal Veulenkampioene bij de Geldersen. In de kampioenskeuring versloeg zij de charmante Vitens zoon Olaf Rona, die zich niet zo liet zien als op de Dag van het Gelders Paard In de kampioenskeuring gaf de krachtige manier van bewegen de doorslag om Og3ne te kronen tot de kampioen. Edmundo was de grote winnaar, want niet alleen de kampioen, maar de gehele top drie bij de merrieveulens was van deze hengst.

Zeven hengstveulens en zes merrieveulens namen het op in dit kampioenschap. Bij de hengstveulens werd, net als tijdens de Dag van het Gelders Paard, de Vitens-zoon Olaf Rona (uit Joanna Rona ster voorlopig keur van Alexandro P van Jan Vonk uit Goudriaan) werd als eerste geplaatst. Vooral zijn mooie model deed de jury hiertoe besluiten. Juryvoorzitter Arie Hamoen: “Een langgelijnd veulen met een heel mooi front. Hij zou misschien iets meer mogen aanvullen vanuit het achterbeen dat iets lang is, maar hij toont veel houding en souplesse. Op de tweede plaats bij de hengstveulens liep Ollie. Deze zoon van Alexandro P zou wellicht iets meer ontwikkeld mogen zijn maar waardeert zich enorm op in beweging waarin hij veel techniek liet zien. Als derde in deze groep plaatste de jury de Henkie-zoon Orson M (uit Anthal ster van Negro, fokkers C. Oskam uit Benschop en M.B. Leeuwrik uit Oudewater. “Een veulen waarvan de hals wellicht wat diep uit de borst komt en die wat gezonken is in het middenstuk, maar eenmaal in beweging laat hij heel veel techniek zien in draf. De galop was wat moeilijk te beoordelen vanwege wat spanning.”

Drie keer Edmundo

Olaf Rona moest het in de kampioenskeuring opnemen tegen de bijzonder gekleurde Og3ne VB. De dochter van Edmundo (uit Tuwalda ster van Fabricius) werd gefokt door Marcel van bruggen uit Varik. Zij voerde de groep merrieveulens aan. “Een groep die erg aan elkaar gewaagd is”, begon Hamoen. “Og3ne is een langgelijnd veulen, dat wellicht iets meer lengte mocht hebben aan de bovenkant van de hals. Ook het hoofd mocht wat sprekender, maar eenmaal in beweging waardeert ze zich enorm op. Die is sterk met veel ruimte.” De kampioene van de Dag van het Gelders paard werd nu als tweede geplaatst. Deze Odette Kim (Edmundo uit Kimberley keur IBOP van Koss) van de Fokker van het Jaar Jan Vonk uit Goudriaan miste nu iets de bespiering. “Ook deze merrie zou net iets meer rek in de nek mogen hebben. Ze beweegt goed, maar sprong er vandaag net niet zo voor als enkele weken geleden.” Derde bij de merrieveulens werd Orchid’s Tilde, wederom een dochter van Edmundo uit de volle zus van Alexandro P, Zarra Tilde van Koss. Zij werd gefokt door Kimberley Jongbloed uit Ravenstein. “Een veulen dat ruim voldoende in het Gelderse type staat en met veel techniek en uitstraling beweegt, maar net iets meer ontwikkeld zou moeten zijn voor een hogere plaatsing.“

Uitslag

Bron: KWPN