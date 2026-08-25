Overzichtspagina KWPN Kampioenschappen 2026

Rick Helmink Door

De KWPN Kampioenschappen in Ermelo vinden dit jaar van dinsdag 25 augustus tot en met zaterdag 29 augustus plaats. Op dinsdag en woensdag 25 en 26 augustus worden de voorrondes van het NK voor jonge springpaarden (c.q. Van Santvoort Makelaars Cup) verreden, op donderdag 27 augustus de halve finales van het NK voor jonge springpaarden en op vrijdag 28 augustus de finale. De halve finale van de Pavo Cup is op woensdag, de finale op vrijdag. De KWPN Kampioenschappen worden afgesloten met de keuringsdag op zaterdag. Volg Horses.nl om niets te missen van de KWPN Kampioenschappen.