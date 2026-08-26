Pavo Cup: So You Can Dance wint halve finale vierjarigen

So You Can Dance (v. Next Level) liep vandaag met 89% overtuigend naar de overwinning in de halve finale van de Pavo Cup bij de vierjarigen. Onder Gerrel Vink imponeerde hij vooral in de draf en de galop. NMK-kampioene Sophie Anne Maria (v. For Romance I) werd onder Judith Ribbels tweede, en de KWPN-goedgekeurde Everglow Gold (v. Escolar) werd derde onder Saskia Poel.

KWPN Door

“Echt de terechte winnaar”, vertelt Hans Peter Minderhoud over So You Can Dance. Minderhoud jureerde samen met subtop-jurylid Esther Scholte Albers de grote groep vierjarigen.

So You Can Dance: Mega draf en galop

So You Can Dance (mv. Ferguson) werd gefokt door Vinks moeder P.A. van den Berg. Minderhoud vertelt over de hengst: “Dit is een heel opvallend paard met veel uitstraling en hij heeft vooral een mega draf en galop. Hij liep ook een goede proef, mooi op zijn eigen benen. Dit paard werd goed voorgesteld door Gerrel. De stap is zuiver en bewerkbaar, maar niet zo apart als zijn draf en galop.”

Sophie Anne Maria tweede

De door Stal Ribbels gefokte Sophie Anne Maria werd met 87.8% tweede onder haar fokker Judith Ribbels. Zij fokte samen met haar partner Patrick Reesink de merrie uit hun voormalig dubbel Pavo Cup-reservekampioen Nanny McPhee (v. Vitalis). “Dit vond ik echt een geweldig paard met in alle gangen kwaliteit te over, maar proeftechnisch hadden ze vandaag nog een paar issues. Het is een hele mooie merrie die alles goed kan.”

Complete Everglow Gold derde

Onder zijn eigenaresse ging de KWPN-hengst Everglow Gold met 87.6% naar de derde plaats. De hengst werd gefokt door C. Arns-Krogmann uit Weihegold OLD’s dochter Weihe’s Hope (v. Sir Donnerhall I). “Deze hengst liep een keurige en heel sympathieke verrichting. Dit is echt een heel compleet paard met drie goede gangen, maar kon vandaag misschien nog net iets flitsender zijn, met wat meer zelfhouding”, vertelt Minderhoud.

Kjento-merries

Sarai Verdoni (Kjento x Toto Jr., fokker N.M.H. van Dommelen) werd onder Annemijn Boogaard vierde met 87.4%. “Dit is een paard met heel veel tritt in de benen, die een heel goede proef liep”, aldus Minderhoud. Met 87% volgde nog een Kjento-dochter kort daarachter als vijfde, Sweet Seven (mv. OO Seven, fokker H. Rootveld) onder Bart Veeze. “Dit was een heel leuke merrie die een goede en sympathieke proef liep”, zegt Minderhoud.

Bron: KWPN