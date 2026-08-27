Piet Raijmakers jureert Nationale Merriekeuring Springen

Aanstaande zaterdag beoordeelt Piet Raijmakers Sr. de driejarige springmerries op de Nationale Merriekeuring. De voormalig olympisch kampioen zal bij de KWPN Kampioenschappen in Ermelo achter de jurytafel plaatsnemen met KWPN-inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers.

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Piet Raijmakers heeft een indrukwekkende carrière in de sport achter de rug. Ruim 35 jaar maakte hij deel uit van de top van de paardensport. Een van de hoogtepunten van zijn carrière als ruiter is teamgoud op het EK in La Baule in 1991. Een jaar later won hij met de legendarische merrie Ratina Z zowel teamgoud als een individuele zilveren medaille op de Olympische Spelen van Barcelona. Het Wereldkampioenschap was afgelopen zomer niet voor het eerst in Aken, ook 20 jaar geleden werd het kampioenschap verreden in de Aachener Soers. Op dit kampioenschap leverde Piet zijn bijdrage aan het Nederlandse teamgoud.

NMK

Samen met zijn zoon en schoondochter runt Piet in het Brabantse Asten een stal. Daar richt hij zich op het trainen van ruiters richting het hoogste niveau, maar ook op de ontwikkeling van jonge sportpaarden. Zaterdag zet hij zijn opgedane kennis in voor de beoordeling van de driejarige springmerries op de Nationale Merriekeuring.

Bron: KWPN