Pretty Woman ES NMK-kampioene driejarige springmerries

Drie merries die op de stamboekkeuring al voor 90 punten hadden gesprongen, overtuigden vandaag opnieuw. Zij vormden daarmee de top drie van de Nationale Merriekeuring, aangevoerd door de atletische Pretty Women ES (v. Chacfly).

Het juryteam bestaande uit Wim Versteeg, Wout-Jan van der Schans en gast-jurylid Tim van Tricht beoordeelde 39 merries op hun exterieur, vrijspringkwaliteiten en beweging. De beste elf werden uitgenodigd voor de finale.

Altijd goed

De Utrechtse CK-kampioene Pretty Women ES (Chacfly x Tornesch) van Egbert Schep werd verkozen tot meest complete springpaard. “Een geweldige kampioene, die goed ontwikkeld is en een hele goede verrichting heeft laten zien. Ze bouwde heel positief op, springt met veel bascule, veel overzicht en een voorbeeldige sprongafloop”, lichtte Wim Versteeg toe. Fokker Egbert Schep had al vaker een NMK-kampioen in handen, maar deze behoort toch wel tot zijn favorieten. “Deze merrie kan je ieder moment van de dag van stal halen en ze springt áltijd hetzelfde. Ik heb haar deze zomer verkocht aan een Amerikaanse klant en daar heb ik nog steeds geen spijt van, maar we proberen wel om er nog wat nakomelingen uit te fokken voordat ze vertrekt.”

Emerald-dochter

Pre Helena. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

De VDL Stud was ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd en eindigde met de Friese CK-kampioene Pre Helena VDL (Emerald van ’t Ruytershof x Chin Chin) op de tweede plaats. Deze genetisch interessante merrie verdiende met tweemaal 90 punten het sterpredicaat en behoorde daarmee op voorhand al tot de favorieten. “Dit is een zeer goed gemodelleerde merrie met een sterk sportlichaam. Ze toonde zich bij het springen zeer voorzichtig en springt met een goede beentechniek en veel vermogen. Ze was wel wat aan de frisse kant, waardoor ze erg gretig was in haar verrichting. Maar het is absoluut een zeer opvallend springpaard.”

Top drie

De Groningse CK-kampioene maakte de sterke top drie compleet: Picobella (Comthago VDL x Alicante) van fokkers Menko en Elsa Jongeling. “Ook deze merrie had al enorm weten te overtuigen met het vrijspringen op de stamboekkeuring en deed dat vandaag opnieuw. Ze is royaal ontwikkeld, heeft een fijne galop en springt met veel lichaamsgebruik en overzicht.”

Bron: KWPN