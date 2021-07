Programma KWPN Kampioenschappen bekend

Van 12 tot en met 15 augustus vinden de KWPN Kampioenschappen plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De Blom Cup wordt gehouden van 9 tot en met 11 augustus bij Tops International Arena in Valkenswaard. De KWPN Kampioenschappen vormen het erepodium van de KWPN-fokkerij, een week vol sport en fokkerij!

De KWPN Kampioenschappen gaan dit jaar van start op maandag 9 augustus met de Blom Cup bij Tops International Arena in Valkenswaard. Op de eerste dag staan de halve finales voor de vijf-, zes- en zevenjarige springpaarden op het programma. De dag erna, dinsdag 10 augustus, wordt de halve finale voor vierjarige springpaarden verreden. De finales van de Blom Cup worden verreden op woensdag 11 augustus en vindt de allereerste editie plaats van de veulenveiling Blom Cup. Daarnaast zijn er dit jaar ook competities voor merries op 1.30m, 1.35m en 1.40m-niveau.

Pavo Cup

Donderdag 12 augustus staat geheel in het teken van de getalenteerde 4-, 5- en 6-jarigen dressuurpaarden die strijden om een plek in de finales om de Pavo Cup. Zondag 15 augustus is het sluitstuk van de KWPN Kampioenschappen met de finales om de Pavo Cup waar de beste 4-, 5- en 6-jarige van de halve finale een gooi gaan doen naar de overwinning. Deelnemen aan de voorselecties voor de halve finale van de Pavo Cup? Inschrijven is mogelijk tot twee weken voorafgaand de voorselectie!

Keuringskampioenen

Vrijdag 13 augustus is de echte keuringsdag. Deze dag is ten opzichte 2019 ongewijzigd met de Nationale merriekeuring, Nationale Veulenkeuring om de Virbac Veulenbokaal voor spring- en dressuurveulens en Gelderse veulens en huldigingen van de Fokker van het Jaar voor zowel dressuur als springen. De allerbeste merries en veulens presenteren zich op het hoofdterrein, het vrijspringen van de driejarige springmerries vindt plaats in de Amaliahal. Kortom: dat wordt in een schitterende entourage genieten van de crème de la crème van onze fokkerij!

Tuigpaardenfeest

De dag erna, zaterdag 15 augustus, staat hét Tuigpaardenfeest van het Jaar in de agenda van alle tuigpaardliefhebbers. Allereerst is de Nationale Tuigpaardendag de finale van het merriekeuringsseizoen. Andere hoogtepunten zijn de aangespannen rubrieken voor merries, het KWPN Kampioenschap tuigpaarden gereden door junioren, de Manno Trofee, de Renovo Schaal, de verkiezingen Tuigpaard Fokker van het Jaar en Tuigpaard van het Jaar en uiteraard de Finale der Nationale, waarin gestreden wordt om de titel Topsportmerrie van het Jaar om de Greet Bergstra Bokaal. Na jaren van weggeweest te zijn, zijn de kampioenschappen enkelspan luchtbandenwagens en tweespan oogstwagens weer terug op het programma.

