Programma KWPN Kampioenschappen bekend

Van 3 tot en met 6 augustus vinden de KWPN Kampioenschappen inclusief Pavo Cup plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De Nationale Tuigpaardendag wordt op zaterdag 13 augustus georganiseerd in Lunteren en de Blom Cup wordt van 29 t/m 31 augustus verreden bij Tops International Arena in Valkenswaard.

Op woensdag 3 augustus wordt er afgetrapt met een primeur, namelijk de eerste informatiekeuring van kruisingen tussen KWPN’ers en Iberische paarden. Een heel aantal veulens en paarden wordt uitgebreid toegelicht door Bert Rutten, voorzitter van de KWPN-hengstenkeuringscommissie, en de internationale dressuurtrainer Jean Bemelmans.

Ontknoping keuringsseizoen

Vrijdag 5 augustus is de ontknoping van het keuringsseizoen. Op deze dag staan onder meer de Nationale Merriekeuring, de Nationale Veulenkeuring en de huldigingen van Fokker van het Jaar op het programma. Nieuw dit jaar is dat ook de tuigpaardveulens hun opwachting maken.

Pavo Cup en Blom Cup

Donderdag 4 augustus strijden de vier-, vijf- en zesjarige dressuurpaarden om een plaats in de finale van de Pavo Cup. Twee dagen later beoordelen Sven Rothenberger, Eva Möller en Bart Bax de finales. Van maandag 29 t/m woensdag 31 augustus vindt de Blom Cup in de Tops International Arena in Valkenswaard plaats. Daar strijden de beste vier-, vijf- en zesjarigen om de titel. Hier vindt tevens de tweede editie van de online Exclusive KWPN Jumping Foal Auction plaats.

Nationale Tuigpaardendag

Op zaterdag 13 augustus staan de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren op de agenda. Daar wordt afgetrapt met de finale van het merriekeuringsseizoen. Andere hoogtepunten zijn de Hengstencompetitie Tuigpaard, de aangespannen rubrieken voor merries, het KWPN Kampioenschap tuigpaarden gereden door junioren, de verkiezingen Tuigpaard Fokker van het Jaar en Tuigpaard van het Jaar en uiteraard de Finale der Nationale, waarin gestreden wordt om de titel Topsportmerrie van het Jaar om de Greet Bergstra Bokaal.

Bron: KWPN