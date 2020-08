Programma Nationaal Kampioenschap 3-jarige merries bekend

Het KWPN heeft het programma van het Nationaal Kampioenschap voor 3-jarige merries op zaterdag 15 augustus gepubliceerd. De dag begint om 08.00 uur 's ochtends met de selectie van 25 springmerries en naar verwachting wordt rond 12.30 uur 's middags de eerste kampioene gehuldigd. Daarna vervolgt het programma rond 13.00 uur met de dressuurmerries en aansluitend de tuigpaardmerries en Gelderse merries.

Na de huldiging van de dressuurkampioene wordt het programma vervolgt met de 22 tuigpaardmerries. Voorafgaand aan hun finale zal eerst – naar verwachting rond 17.00 uur – de kampioensstrijd plaatsvinden bij de Gelderse merries. De jury heeft daarbij de keuze uit drie getalenteerde merries. De dag wordt dan afgesloten met de titelstrijd van de tuigpaardmerries.

Zonder tickets geen toegang

Het vrijspringen van de springmerries begint om 09.00 uur ’s ochtends in de Amaliahal. Hiervoor was een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en alle kaarten daarvoor zijn al verkocht. Voor de andere programmaonderdelen, die in de buitenlucht plaatsvinden, zijn nog wel tickets beschikbaar. Zonder ticket is er geen toegang tot het Nationaal Kampioenschap.

