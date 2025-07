Programmaoverzicht met tijdsindeling KWPN Kampioenschappen gepubliceerd

Van 30 juli tot en met 2 augustus vinden de KWPN Kampioenschappen 2025 plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Het programma is bekend en de eerste startlijsten en groepenindelingen staan online.

De kampioenschappen gaan van start met de voorrondes van de Van Santvoort Makelaars Cup op woensdag 30 juli. Vanaf 07.30 uur verschijnen de vijfjarige springpaarden in de baan, gevolgd door de zesjarige, zevenjarige en vierjarige springpaarden.

Halve finales Pavo Cup

Op donderdag is het de beurt aan de dressuurpaarden in de halve finales van de Pavo Cup. In ring 1 trappen de zesjarige paarden af om 09.00 uur, gevolgd door de vijfjarigen om 13.15 uur. In ring 2 starten de vierjarige dressuurpaarden eveneens om 09.00 uur. Ondertussen wordt op het hoofdterrein verder gestreden om de Van Santvoort Makelaars Cup, met rubrieken voor zes-, vijf- en zevenjarige springpaarden

Fokkerijdag

Vrijdag 1 augustus staat traditiegetrouw in het teken van de fokkerij. In ring 1 vinden de selecties en finales plaats van de Virbac Veulenbokaal voor dressuurveulens, evenals de Nationale Merriekeuring voor dressuurmerries. Ook worden de Fokkers van het Jaar gehuldigd in de categorieën dressuur en springen. In ring 2 komen de Gelderse veulens en merries in actie, terwijl in de Willem-Alexanderhal het vrijspringen van driejarige springmerries plaatsvindt, gevolgd door de selectie van springveulens.

Finaledag

Zaterdag 2 augustus is het tijd voor de finales van de Pavo Cup. In ring 1 starten de zesjarige dressuurpaarden om 08.30 uur, gevolgd door de vijfjarigen om 11.15 uur en de vierjarigen om 15.45 uur. Gastamazone Simone Pearce verzorgt het overrijden van alle leeftijdscategorieën. Op het hoofdterrein wordt de strijd om de Van Santvoort Makelaars Cup voortgezet met rubrieken voor vijf-, vier-, zes- en zevenjarige springpaarden.

Nationale Tuigpaardendag

Tijdens de Nationale Tuigpaardendag op 9 augustus worden de beste tuigpaardmerries van het keuringsseizoen gepresenteerd, komen diverse KWPN-goedgekeurde hengsten in de baan en worden felbegeerde titels toegekend, zoals Tuigpaard van het Jaar en Fokker van het Jaar. Traditiegetrouw is het slotstuk van de dag de Finale der Nationale, waarin wordt gestreden om de Greet Bergstra Bokaal. Daarnaast wordt er ter ere van dit 40-jarige jubileum nog een speciale show toegevoegd aan het programma: De Oprichters Show.

Bron: KWPN