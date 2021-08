Startlijsten Blom Cup en Pavo Cup gepubliceerd

Over drie dagen start de Blom Cup in Valkenswaard, gevolgd door de KWPN Kampioenschappen in Ermelo. De startlijsten van de halve finales van de Pavo Cup en Blom Cup staan inmiddels online. Maandagochtend om 9.30 uur bijten de zesjarigen springpaarden tijdens de Blom Cup het spits af in Tops International Arena. De halve finales voor de dressuurpaarden om de Pavo Cup starten donderdag om 8:00 in Ermelo.

Bekijk hier de startlijsten van de Blom Cup

Bekijk hier de startlijsten van de Pavo Cup

KWPN Kampioenschappen

Van maandag 9 t/m woensdag 11 augustus strijden de allerbeste jonge springpaarden tegen elkaar om de Blom Cup. Donderdag 12 augustus vinden de halve finales van de Pavo Cup plaats in Ermelo, waarvan de finale plaatsvindt op zondag 15 augustus. Vrijdag 13 augustus is de keuringsdag met onder andere de Nationale Merriekeuring en de Nationale Veulenkeuring. De dag erna, zaterdag 14 augustus, staat hét Tuigpaardenfeest van alle tuigpaardliefhebbers op de agenda.

Tickets en toegang

De KWPN Kampioenschappen en de Blom cup zijn gratis toegankelijk voor publiek. U bent van harte welkom om een bezoek aan de KWPN Kampioenschappen of de Blom Cup te brengen. Parkeren kost 10 euro per auto per dag. Let op: Om toegang te krijgen tot de evenementen zijn meerdere toegangseisen gesteld.

Bron: KWPN