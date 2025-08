Startlijsten finales Pavo Cup en Van Santvoort Makelaars Cup gepubliceerd

De afsluitende dag van de KWPN Kampioenschappen in Ermelo staat morgen in het teken van de sportrubrieken. De beste jonge dressuur- en springpaarden van Nederland komen in actie. De startlijsten zijn gepubliceerd.

Voor de dressuurpaarden in de Pavo Cup begint het programma om 08:30 met de eerste finaleronde van de zesjarigen, waarna om 10:50 de vijfjarigen volgen. Om 13:10 zal gastamazone Simone Pearce deze beide leeftijdscategorieën overrijden. Om 15:10 verschijnen de vierjarigen in de baan, waarna het overrijden om 17:30 is.

Van Santvoort Makelaars Cup

De jonge springpaarden in de Van Santvoort Makelaars Cup beginnen om 09:00 met de finale van de vijfjarigen, waarna om 12:00 de vierjarigen volgen. Om 14:00 verschijnen de zesjarigen in de baan en om 17:50 sluit de dag af met de finale van de zevenjarigen.

Bron: KWPN