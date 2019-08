Startlijsten halve finale Blom Cup gepubliceerd: Zirocco Blue VDL hoofdleverancier

De KWPN Kampioenschappen beginnen volgende week dinsdag met de halve finales van de Blom Cup voor vijf-, zes- en zevenjarige paarden. De dag erna, woensdag 14 augustus, is de tweede omloop van de Blom Cup en komen de vierjarigen voor het eerst in actie. Op donderdag 15 augustus wordt er gestreden om de winst in de finales en om afvaardiging naar het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Met 19 nakomelingen mag Zirocco Blue VDL zich hoofdleverancier van de halve finales om de Blom Cup noemen. Vorig jaar won zijn dochter Gogo Karla V de finale van de zevenjarigen en in 2018 won Idagonda de vierjarigen-finale en werd zijn zoon Hasall derde bij de vijfjarigen. Dit jaar staat Idagonda wederom op de startlijst. Bij de vierjarigen zijn zes van de 84 deelnemers een Zirocco Blue VDL-nazaat en voert daarmee ook de startlijst bij de vierjarigen aan, dit geldt ook bij de zesjarigen waar acht van de 117 deelnemers afstammen van Zirocco Blue VDL.

18 keer Numero Uno

Op de tweede plaats volgt Numero Uno met 18 deelnemers aan de halve finales. Vorig jaar was er een derde plaats voor Numero Uno-nazaat H.V.R. Halfweg’s Hoop bij de zesjarigen. Bij de vijfjarigen is Numero Uno hoofdleverancier met acht nakomelingen van de 148 deelnemers. Van de zesjarige deelnemers stammen zes paarden af van Numero Uno en bij de vier- en zevenjarigen twee.

Arezzo VDL derde

Arezzo VDL volgt op de derde plaats met in totaal veertien nazaten die deelnemen aan de halve finales van de Blom Cup. Zes daarvan komen aan de start bij de vijfjarigen. In 2017 werd de zesjarige Guppie VDL derde en de zevenjarige Farah tweede. Dit jaar staan onder andere zijn goedgekeurde zonen Illusion en Kuala Lumpur op de startlijst.

Eldorado voert zevenjarigen aan

Met elf nakomeling volgt Eldorado van de Zeshoek op de vierde plaats. Vorig jaar werd zijn zoon Gouverneur tweede bij de zevenjarigen en zijn goedgekeurde zoon Grandorado TN derde. Voor zijn goedgekeurde zoon Highway M TN heeft Willem Greve plaats genomen in het zadel, zij vormen sinds kort een combinatie en verschijnen aan de start bij de zevenjarigen. Naast Highway M TN komen nog vijf andere Eldorado van de Zeshoek-nazaten aan de start en hij voert hiermee de startlijst bij de zevenjarigen aan. Bij de vierjarigen heeft hij één nakomeling en bij de zesjarigen vier. Naast Eldorado heeft ook Kannan elf nakomelingen die deelnemen aan de halve finales. Van hem nemen drie vierjarigen, één vijfjarige, vijf zesjarigen en twee zevenjarigen deel.

Berlin op plaats vijf

Met tien deelnemers aan de halve finale volgt Berlin op de vijfde plaats. Bij de vierjarigen stammen vier deelnemers aan van de preferente hengst, bij de vijf- en zesjarigen zijn dat er twee en bij de zevenjarigen één. Op de startlijst staat onder andere de vierjarige Keep in Mind JB die vorig jaar 81 punten scoorde in de EPTM en bij de zesjarigen komt zijn goedgekeurde zoon It’s Possible SRK aan de start.

Jonge hengsten

Alle bovengenoemde hengsten hebben zichzelf bewezen in de springsport. Maar welke jonge hengsten leveren de meeste nakomelingen? Bij de vierjarigen is de achtjarige Gullit HBC met twee deelnemers vertegenwoordigd. Bij de vijfjarigen noteert de negenjarige Fernando-H twee nakomelingen, net zoals de tienjarige Entertainer, Emir R en El Salvador. De net zo oude Etoulon VDL ziet vier nakomelingen deelnemen. De nu twaalfjarige Dexter R en Dallas VDL waren vijf toen de fokkers voor deze hengsten kozen. Van deze hengsten nemen respectievelijk drie en twee nakomelingen deel aan de halve finales. Van El Salvador, Etoulon VDL en de eveneens tienjarige Denzel van het Meulenhof nemen ook twee paarden deel.

Startlijsten

Bron: KWPN