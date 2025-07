Startlijsten Van Santvoort Makelaars Cup gepubliceerd

Aanstaande woensdag beginnen de halve finales van de Van Santvoort Makelaars Cup in Ermelo, waarvoor meer dan 300 paarden zijn aangemeld. Gezien het sterke deelnemersveld mag er in alle leeftijdsklassen mooie sport verwacht worden.

Woensdag 30 juli en donderdag 31 juli vinden de voorrondes plaats en zaterdag 2 augustus de finales. Inmiddels staan de startlijsten van de eerste ronde online. De beoordeling van de vierjarige springpaarden in het KWPN Kampioenschap om de Van Santvoort Makelaars Cup zal worden gedaan door KWPN-inspecteur Marcel Beukers en de internationale springruiter Hendrik-Jan Schuttert. Voor de finale zijn twee experts aangetrokken die beide hun waarde voor de Nederlandse springsport hebben bewezen: Albert Zoer en Hans Horn.

Nieuwste jaargang

Bij de vierjarigen komt onder meer de KWPN-goedgekeurde hengst Rising Aranix (Aganix du Seigneur uit Lady D van ’t Roosakker sport-spr van Echo van ’t Spieveld, f/g Rising Stud uit Froombosch) aan de start. Onder Kristian Houwen gooide dit springtalent eerder dit seizoen al hoge ogen door de Stal Hendrix-competitie op zijn naam te schrijven.

Op Outdoor Gelderland won de KWPN-goedgekeurde hengst R.Elfhaban van Beek Z (Elfra van Beek Z uit Habanda van Beek PROK van Hos d’O, f/g ‘t Eirbissenhof) de vierjarigenwedstrijd en ook hij komt naar Ermelo. Ook talentvolle hengsten als Regulus D (Diamant de Semilly uit Vigoureus de la Pomme van Crown Z, f/g Floortje Deckers), Cognac vh Gebergte (Chacco-Blue uit Olympia JW van ’t Meulenhof v.Diamant de Semilly, fokker Bob Janssens), Ringo Starr (O’Neill van ’t Eigenlo uit Elijanta stb prest PROK van Numero Uno, fokker Frans van Boxtel) en Rock Me Zsazsa (Lambada Shake AG uit La Zsa Zsa elite sport-spr D-OC van Cornet Obolensky, fokkers Gerrit en Karin Huisman-Holst) zijn aangemeld voor dit kampioenschap.

Meer dan 100 vijfjarigen

Meer dan 100 vijfjarigen komen aan de start in de Van Santvoort Makelaars Cup, waarin ook -net als bij de zes- en zevenjarigen- startplaatsen voor het WK jonge springpaarden te verdienen zijn. Vorig jaar zegevierde de KWPN-goedgekeurde hengst Pagani of the Paddocks (Catoki uit Lewinsky van Corofino I, fokker Anthony Mornie) bij de vierjarigen en hij zal nu zijn opwachting maken bij de vijfjarigen, net als onder meer de gekeurde hengsten Pasquino van de Hagenhorst (Hardrock Z uit Happy-Linda elite IBOP-spr sport-spr PROK van Eldorado van de Zeshoek, fokkers Herman Verhagen en Jelke Heida), Porsche SB (Kitt SB uit Legend Power SIH ster EPTM-spr van Vagabond de la Pomme, fokkers Jaco en Linda Hiemstra), Portorico VDL (Cornet Obolensky uit Banda de Hus van Argentinus, f/g VDL Stud) en Power Pool JR (Liverpool uit Zerna ster IBOP-spr sport-spr pref prest van Jacomar, f/g Johan Regterschot).

Zesjarigen

Bij de zesjarigen komen aan elkaar gewaagde KWPN-goedgekeurde hengsten als hengstencompetitiewinnaar Ovinio (Ipsthar uit Kovinia sport-spr van Vigo d’Arsouilles, f/g Geert Moerings), Onassis TN (Grandorado TN uit Hella stb D-OC van Quasimodo van de Molendreef, fokker Stefan Wijnveen) en On The Spot (Diamant de Semilly uit Kathelien W keur IBOP-spr van Cornet Obolensky, f/g Jan en Willem Greve) aan de start, net als Tattoo H&DB TN (Parfait van het Schaeck uit O’Mega H&DB van Kannan, fokkers Valentijn De Bock en Carl Heyrman) en Oslo (Côte de Zélande Delta Mossel Z uit Kelvira elite IBOP-spr D-OC van Chaman, fokker M. van Heel).

Gaat VDL Stud weer aan de leiding?

Vorig jaar drukte de VDL Stud haar stempel in het zesjarigenkampioenschap met de hengsten New Pleasure VDL (For Pleasure uit Lady-A ter Putte van Diamant de Semilly, fokker Familie De Maertelaere), Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL, f/g VDL Stud) en Sambucci de Muze (Hunter’s Scendro uit Malissa de Muze van Vigo d’Arsouilles, fokker Joris De Brabander) en deze drie hengsten gaan dit jaar de strijd aan bij de zevenjarigen. Net als meerdere andere zevenjarigen deden zij dit jaar al waardevolle internationale ervaring op.

Van woensdag 30 juli tot en met zaterdag 2 augustus vinden de KWPN Kampioenschappen plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Tijdens deze dagen komen sport en fokkerij samen in een gevarieerd programma, met onder meer de Van Santvoort Makelaars Cup, de Pavo Cup en de Fokkerijdag met de Nationale Merrie- en Veulenkeuring. De Nationale Tuigpaardendag is op zaterdag 9 augustus in Lunteren.

Bron: KWPN