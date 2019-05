Terugblik: Drie NMK-merries Internationaal Grand Prix

Net als eerder bij de springpaarden al bleek zijn ook bij de dressuurpaarden niet de kampioenen het meest succesvol. Drie NMK-merries lopen internationaal Grand Prix, waarbij Anne Beth (v. Oscar) het met een zevende plaats de hoogste klassering behaalde op de Nederlandse merriekeuring.

Later behaalde de merrie gefokt door Gert Willem van Norel een mooie score van 89 punten in de IBOP. In 2009 was de Oscar-dochter met Emmelie Scholtens in het zadelde de beste merrie bij de vierjarigen. Onder Vai Bruntink liep de merrie een jaar later mee op het WK voor jonge dressuurpaarden. Nu loopt de zus van de vroeg overleden KWPN-hengst Coverstory internationaal Grand Prix onder de Duitse Lisa Müller.

Haar leeftijdsgenoot Apart (v. Quattro), die werd gefokt door H.A.M. Vermeulen, maakt eveneens furore in Duitsland. Zij wordt uitgebracht internationaal onder Johanna von Fircks. Met al twee Wereldbekeroverwinningen achter haar naam is Calanta (v. Johnson) wellicht de meest succesvolle NMK-merrie. Het fokproduct van F.A. Luimstra wordt gereden door de Australische Mary Hanna.

A-jaargang

Naast twee internationale Grand Prix-merries bracht de A-jaargang ook twee nationale Grand Prix-merries die goed op de NMK presteerden. Anne (v. Tuschinski) onder Yvonne Copal en Astrid Sollenburg (v. OO Seven) onder Floor Dröge. Beide merries liepen in de kopgroep op de Nationale Merriekeuring in 2010 waarbij Anne op plaats tien eindigde en Astrid Sollenburg op de elfde plaats. Beide merries wisten ook te score in de aanlegtest. Anne behaalde 85,5 punten voor haar IBOP met 9’s voor haar stap en draf en Astrid Sollenburg behaalde 86 punten voor haar EPTM-test met 9’s voor haar draf, galop, houding en balans en aanleg als dressuurpaard.

Kampioenen

Nog geen enkele kampioensmerrie heeft de Grand Prix bereikt. Het dichtst in de buurt komt Eskara de Jeu (v. Jazz), die momenteel wordt uitgebracht in de Intermediaire II. De merrie, die haar opleiding genoot onder Veronique Roerink, boekte internationaal successen bij de Young Riders onder Marjan Hooge. Ook haar halfzus Zhara-Obertje werd kampioen van de Nederlandse merriekeuring. Zij schopte het tot de Lichte Tour. De merrie gaf inmiddels zeven nakomelingen, waarvan de oudste nu ZZ-Licht loopt en Happy Feet (v. Don Schufro) goedgekeurd is bij Oldenburg en DWB.

Gamante D (v. Contango) werd nationaal kampioen in 2014 en loopt Lichte Tour onder Jennifer Sekreve. Vorig jaar werd deze combinatie derde op het NK in de klasse ZZ-Zwaar. Als jong paard liep Gamante D een IBOP waarbij ze 86 punten behaalde met een 9,5 voor haar houding en balans en 9’s voor haar draf en aanleg als dressuurpaard. Ook kampioen op de NMK werd Darabel (v.Westpoint), zij werd dit echter niet als driejarige maar als vierjarige. Inmiddels wordt Darabel klaar gemaakt voor het hoogste niveau door Vai Bruntink.

Bron: Horses.nl/KWPN