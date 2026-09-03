Tiger Lilly Nomia, de majesteit onder de koninginnen

Op voorhand gold Tutto Bene (v. Kjento), de kampioene van Gelderland, gezien haar bovenbalk (85-90) en optreden op de CK als één van de favorieten, maar de fraaie merrie strandde op de vierde plek. Hoewel ze in draf de staart er wellicht wat te veel opzette, had een plek in de top drie haar niet misstaan.

Voor de uiteindelijke ontknoping op zaterdagavond bleven drie merries over die nog een keer in draf beoordeeld werden. Het ging om de kampioene van Zuid-Holland Tiger Lilly Nomia (v. Sir Donnerhall I), de kampioen van de CK in Deurne Tijuanna (v. Dynamic Dream) en de reservekampioene van Utrecht Tulipa ES (v. McLaren). De keuze viel op het royale, voorname model van Tiger Lilly Nomia van Sander van Straten en Astrid Langeberg.

Van der Aalst: ‘Doel is het hoogst haalbare in de sport’

Op de Nationale Veulenkeuring van het KWPN kregen afgelopen zaterdag tien dressuurveulens een uitnodiging voor de finale. Daarin maakte de sterk gemodelleerde en met veel beentechniek en balans bewegende What The F*ck VDA (Proud James x Vitalis) de beste indruk. Het hengstveulen van fokkers Leo en Raymond van der Aalst mocht zich aan het eind van de dag laten huldigen als nationaal veulenkampioen.

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