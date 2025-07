Titelstrijd pakt uit in voordeel tweejarige Macho-dochter Toline S

Gezien de extra kwaliteiten van de kopnummers bij de tweejarigen, driejarigen en keurmerries was het afgelopen vrijdag uitermate spannend op de CK van de tuigpaardregio Noord in Tolbert wie de jury – Joop van Wessel, Bauke de Boer en Viggon van Beest – als kampioen zou aanwijzen. Werd het voormalig nationaal veulenkampioen, de inmiddels tweejarige Toline S, de driejarige voormalig veulenkampioen Terschuur Selvira van Toos of de zich super ontwikkeld hebbende vierjarige elitemerrie Radora, die nationaal derde werd als tweejarige en reservekampioen als driejarige? Van Beest maakte bekend dat de jury koos voor Toline S van Klaas en Remco Buist, maar maakte in de toelichting duidelijk dat het een kwestie van smaak was, aangezien de zeer kwaliteitsvolle merries elkaar niet veel ontliepen.

Tot afgelopen vrijdag werden er via JongKWPN en de tuigpaardregio’s West en Oost negen veulens, vier tweejarigen, zes driejarigen en vijf keur/elitemerries geselecteerd voor de exterieurrubrieken van de NTD. In totaal dus 24 stuks. Met het groene licht voor acht veulens, vijf tweejarigen, negen driejarigen en drie keurmerries op de CK van Noord afgelopen vrijdag in Tolbert neemt deze regio maar liefst 50% van de toevoer voor de nationale exterieurkeuringen in Lunteren voor haar rekening!

Meervoudig kampioene Nalanita staat lint af aan halfzus Tonita

Op de CK van de tuigpaardregio Oost vorige week woensdag in Lunteren was de kampioenstitel wederom voor stal Van Wessel uit Zwartebroek. Dit keer was het niet meervoudig (reserve) kampioene, elitemerrie Nalanita die voor het felbegeerde lint zorgde, maar haar tweejarige halfzus Tonita, die als veulen derde werd op de NTD. Beide merries zijn halfzussen van de elitemerrie Icanita die in 2019 Topsportmerrie van het Jaar werd. Moeder Caunita behaalde dit jaar het prestatiepredicaat en is eigendom van Stal Tel. Een verklaarbare keuze, maar wat zou er gebeurd zijn als niet Nalanita, maar de kersverse keur- en concoursmerrie Petrona (v. Lanto HBC) de keurrubriek had aangevoerd en de strijd had mogen aanbinden met de kopnummers van de twee- en driejarigen?

