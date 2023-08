Toline S wint Nationale Tuigpaard Veulenkeuring

Op de KWPN Kampioenschappen werd op vrijdag 11 augustus, de dag voorafgaand aan de Nationale Tuigpaardendag, de Nationale Tuigpaard Veulenkeuring gehouden. Daar werd het merrieveulen Toline S (Macho x Eebert, fokker Johan Smink) van Klaas Buist als kampioene gehuldigd.

“Merrieveulen Toline S is een zeer tuigtypisch veulen met zeer veel ras, zeer veel uitstraling en zeer veel allure. Ze is bergop gebouwd en beschikt over sterke verbindingen, een geweldige schoft- en schouderpartij en een keihard fundament. En ja, als je haar ziet bewegen is ze zó compleet. Je krijgt kippenvel en wordt er stil van. Alles is aanwezig en dan ligt het woord uitmuntend letterlijk op je lippen”, aldus Viggon van Beest namens de jury.

Bron: KWPN