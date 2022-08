Tuigpaardendag verplaatst in verband met hitte: ‘Niet verantwoord’

Het KWPN zet een streep door de Tuigpaardendag aanstaande zaterdag bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren. "Voor deze dag worden momenteel tropische temperaturen van ruim boven de 30°C voorspeld. Het KWPN is daarom van mening dat het in het kader van paardenwelzijn onverantwoord is om op zaterdag a.s. een evenement te organiseren. Derhalve is het programma van de Nationale Tuigpaardendag afgelast en in zijn geheel verplaatst naar donderdag 18 augustus, eveneens bij De Nieuwe Heuvel", aldus het KWPN in een vanmorgen om 08.00 gepubliceerd bericht.

Van woensdag 10 augustus tot en met zondag 14 augustus 2022 wordt volgens de KNMI App in De Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C en hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt. Ook zal de NVWA extra aandacht schenken aan de bescherming tegen de hitte van paarden en worden transporten gecontroleerd. Als er sprake is van een voorspelde tropische dag (buitentemperatuur > 30°C) is voor paardenevenementen voorzichtigheid geboden. Dit om hittestress bij paarden te voorkomen en het welzijn te waarborgen.

Afstammelingenkeuringen ook verplaatst

Op donderdag 18 augustus stond tevens de afstammelingenkeuring van de tuigpaardhengsten Maximiano I&S (Putten) en Macho (Ede) gepland. In overleg met de eigenaren worden deze twee afstammelingenkeuringen verplaatst. Hierover volgt nadere berichtgeving.

Lagere omgevingstemperatuuur

Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie. De afgelopen dagen zong al rond dat de doorgang van de Tuigpaardendag niet zeker was en gisteren is de kogel door de kerk gegaan bij het KWPN.

Bron: KWPN