Van Santvoort Makelaars Cup: Duel Mood Z wint halve finale zesjarigen

Vanochtend trapte het programma op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo af met de zesjarigen in de halve finales van het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup. Britt Driessen won met Duel de HSP-zoon Duel Mood Z de halve finale en neemt daarmee ook de leiding in het tussenklassement over.

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Britt Driessen won gisteren met haar andere paard al de voorronde voor zesjarigen, vandaag ging ze met Duel Mood Z (v. Duel de HSP) aan kop. De plaatsingspunten van de voorronde en de halve finale worden bij elkaar opgeteld voor het opstellen van het tussenklassement. Duel Mood Z sprong gisteren al naar een vijfde plek en gaat met de als leider van de tussenstand richting de finale op vrijdag.

Top vijf

Gerben Morsink en Chaqui Z-dochter Chesterville werden vandaag tweede in de halve finale en plaatsen zich met een 23e plek in het tussenklassement voor de finale. Filou de Muze-dochter Perfect Sisther (uit Blisther keur sport prest van Farmer, fokker Geert Moerings) sprong onder Bas Moerings naar plek drie, deze merrie werd gisteren al vierde en staat daarmee nu tweede in het tussenklassement. Berber Dijkman en Perfect Match Vdp (Legend Vdp uit Lafite Vdp ster D-OC van Heartbreaker, fokker A. en A.J van de Pol) werden vandaag vierde. Het leverde de combinatie een 29e plek in de tussenstand op, waarmee zij bij de beste 40 horen die zich plaatsten voor de finale. Bij de finalisten horen ook Kristian Houwen en Lougi D’Eclipse-zoon Papillion AT (uit Athena S. sport-spr van Epilot, fokker A. Tiebot), die vandaag vijfde werden.

Finale

De finale voor zesjarigen is morgen, de resultaten van vandaag en gisteren worden meegenomen in het eindklassement.

Uitslag halve finale

Tussenklassement

Bron: KWPN