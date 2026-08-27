Van Santvoort Makelaars Cup: Ovinia wint halve finale, Oysther aan de leiding

Op het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup voor zevenjarigen is Bas Moerings in topvorm. Met Ipsthar-dochter Ovinia won hij vandaag de halve finale, maar met Oysther (v. Denzel v’t Meulenhof) nam hij de leiding in het tussenklassement over.

KWPN Door

Bas Moerings won met KWPN-hengst Ovinio al de voorronde bij de zevenjarigen. Vandaag voegde hij daar een overwinning in de halve finale aan toe met Ovinia (Ipsthar uit Kivinia sport-spr van I’m Special de Muze, fokker Geert Moerings), een merrie waarvan hij zowel de vader als de moeder zelf uitbrengt op het hoogste niveau. Ovinia liet vandaag zien dat zij net als haar zeer succesvolle moeder, grootmoeder en overgrootmoeder uit het juiste hout gesneden is. Met haar overwinning voor vandaag en haar resultaat in de voorronde, plaatste ze zich met een 9e plek in het tussenklassement voor de finale.

Top vijf

De koppositie in de tussenstand is eveneens voor Bas Moerings. Met Oysther (Denzel v’t Meulenhof uit Ralvesther elite sport-spr PROK van Calvaro Z, fokker Geert Moerings) werd hij vandaag tweede en gaat hij met de beste uitgangspositie richting de finale, waar ook de plaatsingspunten uit de voorronde en halve finale meetellen. De derde plek in de halve finale was voor Willem Greve en United Touch S-dochter Tilly vd Bisschop, die een vijfde plek innemen in het tussenklassement. Mart IJland en Emerald van ’t Ruytershof-zoon Oniel (uit Halima ster PROK van Ultimo, fokker L.G.M. ter Vergert) werden vandaag vierde en staan tweede in de tussenstand. Hendrik-Jan Schuttert bevindt zich met W&W’s Irisch Mist Z (v.It’s Highlander van de Kalevallei) op de vierde plek in het klassement na een vijfde prijs in de halve finale vandaag.

Uitslag halve finale

Tussenklassement

Bron: KWPN