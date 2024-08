Van Santvoort Makelaars Cup: Pagani of the Paddocks overtuigend naar titel bij vierjarigen

Nadat de Catoki-zoon Pagani of the Paddocks gisteren al de halve finale won, sprong hij vandaag in de finale opnieuw naar de hoogste score. Daarmee won de hengst de Van Santvoort Makelaars Cup voor vierjarige springpaarden. Pinacolada van Seldsum (v. Dominator 2000 Z) werd reservekampioen.

Met een 8,4 voor het springen en een 8,8 voor het gaan tussen de hindernissen kwam Pagani of the Paddocks (Catoki x Corofino I, fokker Anthony Mornie) onder Stal Hendrix-ruiter Pietro Lazzaro tot het hoogste puntenaantal en maakte zijn favorietenrol daarmee meer dan waar. “Pagani is een scherpe hengst, die heel goed met de schoft naar boven en met veel lichaamsgebruik springt. Daarbij laat hij zich zeer goed rijden en was het een genot om naar te kijken”, sprak Marcel Beukers, die samen met Roelof Bril de beoordeling van de 25 finalisten op zich nam.

Veel vermogen

De eveneens KWPN-goedgekeurde hengst Pinacolada van Seldsum (Dominator 2000 Z x Namelus R, fokker Minne Hovenga) maakte onder Joy Lammers opnieuw een sterke indruk. Met twee 8,5-en werd de vermogende hengst – net zoals in de halve finale – tweede. Hij viel op met zijn goede rijdbaarheid, macht en constante manier van springen. Eerder dit seizoen won Pinacolada de Stal Hendrix-competitie, toen werd Pagani of the Paddocks tweede.

VDL Groep Prima Donna derde

De top drie werd compleet gemaakt door VDL Groep Prima Donna (F-One USA x Air Jordan Z, fokker Stoeterij Duyselshof) met Natalia Majchrowicz. Hij kreeg een 8,6 en een 8,2 en scoorde daarmee het hoogste cijfer voor het springen. Daarmee zat er maar een tiende punt verschil in de totaalscore van de drie paarden op het podium. De lichtvoetige Prima Donna sprong goed met de schoft omhoog en maakte de sprong achter goed af.

