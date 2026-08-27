Van Santvoort Makelaars Cup: Rodondence, Magnus van der Söhr en Danique Tarpania Z delen zege in halve finale

Op de KWPN Kampioenschappen stond vandaag de halve finale voor vijfjarigen op het programma in het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup. Drie paarden finishten slechts 0,01 seconden sneller dan de optimale tijd en delen daarmee de overwinning in de halve finale: Rhodondence (v. Caribis Z), Magnus van der Söhr (v. Manchester VP) en Danique Tarpania Z (v. Don Tarpania).

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Net als in de voorronde van de Van Santvoort Makelaars Cup en op het WK in Lanaken, moesten de vijfjarigen in de finale een optimale tijd zo dicht mogelijk benaderen. De optimale tijd ligt vier seconden onder de toegestane tijd en drie paarden finishten op exact dezelfde, winnende tijd. De eerste van hen is Caribis Z-zoon Rhodondence (uit Zealoticdence elite sport-dres sport-spr sport-sgw PROK van Sheraton, fokker Stal Falkena-Olff), gereden door Maxime Thefenne. Hij deelde de winst met Magnus van der Söhr (v. Manchester VP) onder Alexandre Boursier en Danique Tarpania Z (v. Don Tarpania) onder Iris Hakvoort.

Gedeelde vierde prijs

Ook de vierde plek in deze halve finale wordt gedeeld door twee paarden, zij bleven 0,23 seconden onder de optimale tijd. Liamant W-zoon Red Ruby DN (uit Ficalien DN van Baltic VDL, fokker D. Noordhuis) sprong naar dit resultaat. Deze halfbroer van Mel Thijssens 1,50m-paard Jicalien DN werd gereden door Henrik Worst. Red Ruby DN deelde deze plek met Berber Dijkman en Razor Fan Dijkmaniastate (Grandorado TN uit Zennaludine elite EPTM-spr sport-spr PROK pref van Mermus R), een halfbroer van 1,45m-merrie Layla Ludine.

Finale

Morgen komen de hoogst geplaatste 50 vijfjarigen van de halve finale terug voor de finale, daar beginnen de paarden weer met een schone lei.

Uitslag halve finale

Bron: KWPN